Myrka Dellanos rompe el silencio sobre su despido de la cadena Telemundo

Myrka Dellanos fue despedida en octubre de 2025 de La Mesa Caliente, programa de televisión de la cadena Telemundo luego de que hiciera un comentario sobre el gobierno de México.

La periodista estadounidense dio una entrevista a Juan Manuel Cao en la que habló de qué fue lo pasó para que decidieran sacarla del show de entretenimiento en el que compartió con figuras como Verónica Bastos y Giselle Blondet.

“Yo estaba leyendo una de las noticias acerca de que el gobierno de Estados Unidos, ya después de que había ganado Trump, que México había sido designado como un narcoestado”, comentó.

Luego de que diera la información, hizo un comentario relacionado con sus amigos mexicanos, que asegura opinaban que el gobierno de México tiene vínculos estrechos con el narcotráfico.

Para ella, ese fue el detonante para que la cadena decidiera sacarla del programa. “Cuando yo hice el comentario, las muchachas se horrizaron e hicieron parecer como que yo estaba hablando de la gente, como que si afirmara que los mexicanos fueran criminales, cuando en realidad no podía terminar la conversación”, recordó.

Myrka Dellanos explicó que muchos de producción reconocieron en una reunión previa que pensaban igual, pero nadie se atreve a decirlo en público. “Mis amigos me decían que había mucho dinero del narcotráfico invertido para la elección de Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

Esa situación hizo que la sacaran por varios días del aire y además le hicieran varias cosas incómodas, debido a que le prohibieron tener un canal de YouTube. “Empezaron a hacer una serie de cosas para poder eventualmente tener algún tipo de excusas”, indicó.

El día del despido le ordenaron que agarrara sus cosas y la excusa que le dieron fue una reestructura del programa. “Yo me reí porque pregunté, ¿reestructurando qué?”, consultó.

La comunicadora agregó que su postura contra el comunismo pudo haber influido en la decisión de que ya no formara parte del programa. “Parece que no les gustó y querían seguir una línea en la que muchas de las cosas que se decían, en mi criterio, no le daban la información correcta al público”, aseguró.

