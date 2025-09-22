Maria Celeste Arrarás responde sobre cancelación del estreno de su programa en Univision

La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás se pronunció con respecto a los rumores de cancelación de su nuevo programa en Univision por una presunta orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Univision anunció el estreno del programa ‘Más fuerte que nunca’ para el 30 de marzo de este año pero luego se suspendió su lanzamiento. Según dijo el periodista uruguayo Pablo Padula, el nuevo programa de Arrarás, que se estrenaría por la señal de Univision, se canceló por razones políticas. Tras la información de Padula, la revista People En Español se puso en contacto con María Celeste Arrarás.

La reconocida periodista aseguró que ella cumplió con las grabaciones y, aunque no aclaró el motivo por el que el programa no ha salido al aire, dijo que TelevisaUnivision tiene el derecho de hacer uso de las grabaciones como mejor le parezca.

“Creo que la pregunta sobre por que mi show no ha salido al aire se la tienen que hacer a los ejecutivos de Univisión/Televisa. Yo cumplí con hacer los programas y me pagaron en su totalidad. Ellos me dijeron en repetidas ocasiones que adoraron el producto final y que querían darle incluso una mayor prominencia dentro de la cadena. Por ende, lo que hagan con esos shows que grabamos es decisión de ellos. Están en todo su derecho”, dijo Maria Celeste Arrarás al mencionado medio.

Con respecto a la supuesta censura de su show, María Celeste Arrarás dijo que si hubiese algún intento de silenciarla no tendría éxito y dejó claro que es “financieramente independiente”.

“Tengo el inmenso privilegio de no deberme a nada ni a nadie porque después de trabajar duro tantos años soy financieramente independiente. Tan solo me dejo llevar por mis convicciones que incluyen un gran sentido de la justicia. Y algo te puedo asegurar que cualquier intento de silenciar mi voz, si fuera el caso, no va a tener éxito. Sobretodo en estos tiempos en que hay que decir las cosas como son.”

¿Qué dijo Pablo Padula?

El periodista y escritor Pablo Padula aseguró que el nuevo show de María Celeste Arrarás annciado por TelevisaUnivision fue cancelado por orden de Trump. “Parece que María Celeste Arrarás es otra víctima de la censura de la tiranía de Donald Trump. Por el mismo motivo que fue cancelado Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, María Celeste Arrarás no va a salir al aire en Univision”, afirmó Padula en su video en Instagram.

Según dijo, las ideas de Arrarás no se alineaba os intereses de la empresa. “Cancelaron su programa, porque según la gente de Televisa y la gente de Univision, las ideas, los pensamientos, la libre expresión de María Celeste Arrarás —una mujer súper inteligente, súper profesional— no se alinea con las ideas que tiene esa empresa de seguir adelante no defendiendo la libertad de expresión. Así como lo escucharon, a Univision, a Televisa, así como a CBS y a ABC le importa mucho más su dinero que sus televidentes, que la libertad de expresión, que la Constitución de Estados Unidos”, opinó Padula en sus redes.

La información de Padula no fue confirmada por la periodista ni por la mencionada cadena de televisión.

Sigue leyendo:

Las Desiguales viajan a Panamá y rinden homenaje a su cultura

Courteney Cox reformó la casa de una amiga junto con los ‘Property Brothers’

ABC anunció el regreso del programa de Jimmy Kimmel