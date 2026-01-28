Reembolsos de impuestos más altos en 2026: la razón técnica por la que el IRS te devuelve más dinero este año

Millones de contribuyentes en Estados Unidos están recibiendo reembolsos de impuestos más altos en 2026, incluso sin haber ganado más dinero. La causa no es solo fiscal: un desfase técnico en las retenciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) hizo que muchos trabajadores pagaran de más durante todo 2025.

¿Por qué los reembolsos de impuestos del IRS son más altos este año?

La clave del aumento en los reembolsos de impuestos en EE.UU. está en cómo se retuvieron los impuestos durante 2025, no únicamente en nuevas deducciones o créditos.

Ese año, el IRS no ajustó completamente a tiempo las tablas de retención salarial, pese a cambios en deducciones estándar y rangos impositivos. Como resultado, los empleadores continuaron reteniendo impuestos bajo reglas más estrictas de las que finalmente se aplicaron.

Al presentar la declaración de impuestos 2026, ese exceso de impuestos pagados aparece ahora como saldo a favor, elevando el monto del reembolso.

Qué pasó con las retenciones salariales durante 2025

Para la mayoría de los trabajadores, los impuestos se descuentan automáticamente del salario, lo que vuelve invisible cualquier error técnico durante el año.

En 2025 coincidieron varios factores:

Tablas de retención desactualizadas

Falta de ajustes en formularios W-4

Desconocimiento general de los cambios fiscales

Esto provocó una sobre retención generalizada, especialmente entre trabajadores asalariados que no modificaron su situación fiscal.

¿Quiénes reciben los reembolsos más altos en 2026?

Desde la perspectiva del lector en Estados Unidos, los principales beneficiados son:

Hogares de ingresos medios , con salarios fijos

, con salarios fijos Familias con dependientes , que aplican deducciones estándar

, que aplican deducciones estándar Trabajadores latinos, concentrados en empleos con retención automática

Para muchos hogares, el reembolso funciona como un ingreso extraordinario, usado para pagar deudas, cubrir gastos atrasados o reforzar ahorros.

¿Es realmente una buena noticia recibir un reembolso grande?

No siempre. Desde un punto de vista financiero, un reembolso alto indica que el contribuyente prestó dinero al gobierno sin intereses.

Los principales efectos negativos:

Menor liquidez mensual durante 2025

durante 2025 Mayor uso de tarjetas de crédito o préstamos

Reducción del consumo cotidiano

Aunque el alivio llega ahora, el costo fue haber tenido menos dinero disponible durante el año.

Impacto económico en consumo, precios y ahorro en EE.UU.

Consumo

Los reembolsos impulsan el gasto inmediato, especialmente en:

Pago de renta y servicios

Comercio minorista

Reducción de deudas

Precios

El efecto inflacionario es limitado, ya que no se trata de ingresos permanentes.

Ahorro e inversión

Muchos hogares destinan el reembolso a:

Fondos de emergencia

Ahorro para retiro

Pago de intereses altos

Qué pueden hacer los contribuyentes para no pagar de más impuestos

Especialistas recomiendan usar este momento para ajustar las retenciones futuras:

Revisar el formulario W-4 con el empleador

con el empleador Usar el estimador de retenciones del IRS

Ajustar deducciones según ingresos reales

El objetivo es equilibrar el flujo de efectivo, no eliminar el reembolso por completo.

Preguntas clave sobre los reembolsos de impuestos en EE.UU.

¿Por qué mi reembolso de impuestos es más alto en 2026?

Porque durante 2025 te retuvieron más impuestos de los que correspondían.

¿El reembolso del IRS cuenta como ingreso?

No. Es dinero que ya era tuyo.

¿Conviene recibir un reembolso grande?

Depende: es útil ahora, pero reduce liquidez durante el año.

¿Cómo evito que me retengan de más impuestos?

Actualizando tu W-4 y revisando tus retenciones cada año.

¿Los reembolsos altos se repetirán el próximo año?

No necesariamente. Si las retenciones se corrigen, los montos bajarán.

Conclusión: alivio inmediato, ajuste pendiente

Los reembolsos de impuestos más altos en 2026 alivian a millones de hogares en Estados Unidos, pero también exponen un problema estructural: retenciones salariales que no reflejan a tiempo los cambios fiscales.

El escenario ofrece dinero hoy, pero deja una advertencia clara: entender cómo se retienen los impuestos es clave para mejorar la salud financiera durante todo el año, no solo al momento del reembolso.

