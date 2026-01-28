Tyson Fury sale del retiro para enfrentar a Arslanbek Makhmudov en cartelera transmitida por Netflix

Tras salir del retiro por quinta ocasión a comienzos de enero, el retorno de Tyson Fury al cuadrilátero ya es todo un hecho. Este miércoles se conoció que el excampeón mundial de peso pesado se enfrentará a Arslanbek Makhmudov el 11 de abril en Reino Unido, aunque sin locación definida hasta el momento.

A través de las redes sociales, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, anunció el combate que se transmitirá por la plataforma de streaming Netflix.

“Ha vuelto. Tyson Fury pone fin a su retiro para enfrentarse al gran pegador Arslanbek Makhmudov en el gran enfrentamiento de The Ring el 11 de abril, en vivo por Netflix”, confirmó.

HE’S BACK‼️



Tyson Fury ends his retirement to face heavy-hitter Arslanbek Makhmudov in The Ring’s blockbuster showdown on April 11th, live on Netflix 📺 pic.twitter.com/gN3INKql2o — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 28, 2026

Fury, quien tiene récord de (34-2-1, 24 KOs), declaró en un comunicado de Ring Magazine en conjunto con Netflix que estaba feliz de volver a subirse al cuadrilátero.

“Estoy emocionado de volver. Mi corazón siempre ha estado y siempre estará en el boxeo. ¡Que alguien le diga al rey que el as ha vuelto!”, dijo.

TYSON FURY IS BACK IN THE SPOTLIGHT 👑



The heavyweight ends his retirement to headline The Ring’s blockbuster showdown against Arslanbek Makmudov on April 11th, only on Netflix 🥊 pic.twitter.com/MBAgcho1y3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 28, 2026

Fury enfrentará a Makhmudov, un boxeador ruso radicado en Canadá que ostenta un registro de (21-2, 19 KOs). Se trata de la primera pelea que se organiza en el Reino Unido con transmisión por Netflix.

La plataforma de streaming también está grabando con Fury y su familia para la segunda temporada de la serie “At Home with the Furys”, cuyo estreno está previsto para finales de este año.

Fury no peleaba en Reino Unido desde 2022, cuando venció a Derek Chisora por tercera vez, defendiendo su título del CMB. Después de esa victoria, se subió al ring tres veces en Arabia Saudita.

En la primera derrotó a Francis Ngannou en octubre de 2023, antes de enfrentarse consecutivamente al ucraniano Oleksandr Usyk por el campeonato indiscutido de peso pesado.

Usyk ganó ambas peleas en por decisión en mayo y diciembre de 2024, respectivamente, convirtiéndose en el primer campeón indiscutido de la era de los cuatro cinturones.

Después de la segunda derrota, Fury anunció su cuarto quinto del boxeo. ‘El Rey de los Gitanos’ está a una victoria de unirse a Muhammad Ali como tricampeón mundial de los pesos pesados.



Sigue leyendo:

· Tyson Fury sale del retiro por quinta vez y anuncia su regreso al boxeo con 37 años

· Tyson Fury sobre su retorno al boxeo: “No es por dinero”

· Tyson Fury perdió más de $150 millones de dólares tras la derrota de Anthony Joshua