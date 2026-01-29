American Airlines anuncia planes de retomar vuelos a Venezuela

American Airlines anunció este jueves su intención de restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela, tras la apertura del espacio aéreo comercial sobre el país suramericano anunciada por el presidente Donald Trump.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, declaró en un comunicado Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

Y añadió: “Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.

La aerolínea indicó que compartirá detalles adicionales sobre su regreso al servicio en los próximos meses, mientras trabaja con las autoridades federales para obtener todos los permisos necesarios y completar las evaluaciones de seguridad previas a la reanudación de vuelos.

La orden de Trump

El anuncio de American Airlines se produjo horas después de que Trump adelantara que levantaría el veto impuesto en 2019 a los vuelos comerciales y de carga entre ambos países.

El mandatario afirmó durante una reunión de su gabinete que había dado instrucciones al secretario de Transporte, Sean Duffy, para que, a más tardar al final del día, se abriera “todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”.

Trump agregó que los ciudadanos estadounidenses “podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto”, y destacó que los venezolanos que residían en Estados Unidos podrán regresar a su país o visitarlo con facilidad.

Además, mencionó la importancia de la comunidad venezolana en Doral, Miami, que mostró entusiasmo por la noticia.

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y, antes de suspender sus servicios en 2019, era la aerolínea estadounidense más grande del país.

Además, conectaba más destinos sin escalas con Estados Unidos que cualquier otra aerolínea en el Caribe y Latinoamérica, facilitando viajes de negocios, familiares, recreativos y humanitarios.

Sigue leyendo:

Machado pide una “transición real” en Venezuela tras reunirse con Marco Rubio

La CIA busca establecer una presencia permanente de EE.UU. en Venezuela, según fuentes

Venezuela recibe $300 millones de dólares por venta de petróleo a Estados Unidos