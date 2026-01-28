Machado pide una “transición real” en Venezuela tras reunirse con Marco Rubio

La líder opositora venezolana María Corina Machado reclamó este miércoles en Washington una “transición real” en Venezuela que no deje “a un sector del régimen en el poder”, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro que calificó como determinante para el futuro del país.

Tras reunirse con Rubio, la Nobel de la Paz afirmó que el momento exige definiciones claras. “Son horas y días decisivos para el futuro del país”, sostuvo, al tiempo que destacó el respaldo del Gobierno estadounidense a su estrategia política.

Machado remarcó que su propuesta no contempla pactos que mantengan a sectores del chavismo dentro de un eventual gobierno de transición.

“Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder”, declaró al ser consultada sobre la posibilidad de compartir un proceso político con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Según explicó, el objetivo central es reconstruir el Estado venezolano desde sus bases institucionales. “La transición tiene que permitir que se restituyan las instituciones, la justicia y el reencuentro de los venezolanos”, afirmó.

Presión internacional

La líder opositora insistió en que la presión internacional sigue siendo un factor determinante.

“Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Donald Trump”, señaló.

Durante sus declaraciones, Machado también se refirió a su eventual regreso al país. Dijo que trabaja para volver “lo antes posible”, aunque reconoció que el plan se modifica constantemente y que podría realizar escalas en otros países antes de intentar entrar nuevamente a Venezuela.

Al ser interrogada sobre las recientes afirmaciones de Delcy Rodríguez, quien aseguró que el Gobierno ya no responde a presiones externas, Machado respondió con escepticismo. “No se trata de lo que diga esa señora, sino de lo que está haciendo”, replicó.

En ese marco, afirmó que comienzan a percibirse fisuras internas. “Empezamos a ver cómo el aparato represivo comienza a debilitarse. ¿Es suficiente? No, desde luego, pero las señales son extraordinarias”, dijo.

Presos políticos

La Nobel de la Paz también denunció que la liberación de detenidos no ha significado el fin de la persecución. Indicó que, pese a la excarcelación de más de 300 personas, todavía permanecen encarceladas más de 700 y se han registrado nuevas detenciones en lo que va del mes.

Rubio recibió a Machado en el Departamento de Estado luego de comparecer ante el Senado para explicar la política de la administración Trump hacia Venezuela.

En esa audiencia, el secretario afirmó que Washington no contempla un ataque militar contra el país, aunque no descartó esa opción si el Gobierno de Delcy Rodríguez se niega a cooperar.

El jefe de la diplomacia estadounidense abrió además la posibilidad de que Machado participe en un eventual proceso de transición, aunque advirtió que el control real del poder continúa en manos del chavismo. “El control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen”, puntualizó.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Rubio sobre Venezuela: “Estamos preparados para usar la fuerza si otros métodos fallan”

– La CIA busca establecer una presencia permanente de EE.UU. en Venezuela, según fuentes

– Delcy Rodríguez: No merecen ser venezolanos quienes celebran la captura de Maduro