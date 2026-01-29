Arrestan a hombre que se hizo pasar por agente del FBI para “liberar” a Luigi Mangione

Un hombre identificado como Mark Anderson fue acusado en el Distrito Este de Nueva York por hacerse pasar falsamente por un agente del FBI e intentar liberar a Luigi Mangione, según confirmó una fuente policial.

Según la denuncia federal, el hecho ocurrió el 28 de enero de 2026, cuando Anderson se presentó alrededor de las 18:50 horas en el área de admisión del Centro de Detención Metropolitano (MDC), ubicado en Brooklyn, donde afirmó ser un agente federal.

El acusado, Mark (Anthony) Anderson, tiene 36 años y es de Mankato, Minnesota.

De acuerdo con el acta judicial, el acusado dijo a funcionarios uniformados de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que contaba con documentos “firmados por un juez” que supuestamente autorizaban la liberación de un detenido bajo custodia federal.

Aunque la denuncia no especifica el nombre del recluso que buscaba liberar, una fuente policial confirmó que mencionó a Mangione, el presunto asesino de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

El documento señala que Anderson actuó de manera consciente e intencional, haciéndose pasar por un funcionario del gobierno de Estados Unidos y ejerciendo funciones bajo esa falsa identidad, lo que constituye una violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 912.

Cuando el personal del BOP le solicitó credenciales oficiales, Anderson no presentó identificación federal y únicamente mostró una licencia de conducir del estado de Minnesota.

Durante el intercambio, el acusado aseguró que estaba en posesión de armas y mostró varios documentos que, según el agente del FBI que presentó la denuncia, parecían estar relacionados con quejas dirigidas contra el Departamento de Justicia.

Comportamiento sospechoso y detención

En medio del diálogo, Anderson lanzó esos papeles a los funcionarios del centro, lo que elevó las sospechas sobre su comportamiento.

Los agentes procedieron entonces a detenerlo. Durante la revisión de su mochila, hallaron un tenedor grande tipo barbacoa y una cuchilla redonda de acero, objetos que fueron incautados.

Tras su arresto, una fuente policial indicó que Anderson había viajado recientemente a la ciudad de Nueva York en busca de un empleo que no prosperó, y que desde entonces había estado trabajando en una pizzería, sin ofrecer detalles adicionales sobre el establecimiento.

La denuncia fue presentada por Thomas Ford, agente especial del Buró Federal de Investigaciones con aproximadamente ocho años de servicio, actualmente asignado a la Brigada de Delitos Violentos (C-19) del FBI en Nueva York.

El documento aclara que el acta no incluye todos los elementos conocidos por las autoridades, sino únicamente aquellos necesarios para establecer causa probable para el arresto.

El caso permanece bajo jurisdicción del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, mientras continúan los procedimientos judiciales.

