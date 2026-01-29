Cámaras captaron a adolescente de Long Island desaparecido antes de un misterioso suceso en el East River

Las autoridades del condado de Suffolk revelaron nuevos y estremecedores detalles sobre la desaparición de Thomas Medlin, el adolescente de 15 años de Long Island que fue visto por última vez en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo al New York Post, imágenes de una cámara de vigilancia muestran al joven caminando por la pasarela peatonal del puente de Manhattan la noche del 9 de enero, apenas minutos antes de que una cámara cercana registrara un chapuzón en el East River, un dato que ha intensificado la preocupación de su familia y de las fuerzas del orden.

La policía evitó afirmar de manera directa que el estudiante haya caído al río, pero subrayó que no existen imágenes que lo muestren saliendo del puente. En un comunicado difundido esta semana, el Departamento de Policía del condado de Suffolk señaló que “no hay indicios de actividad criminal” y que los detectives han mantenido informada a la familia de Medlin durante cada etapa de la investigación.

Thomas Medlin, residente de St. James, desapareció tras salir de la Stony Brook School, una prestigiosa institución privada del este de Long Island. De acuerdo con la cronología oficial, el adolescente abandonó el campus alrededor de las 3:30 p.m. (ET) y se dirigió apresuradamente a la estación de Long Island Rail Road en Stony Brook, donde abordó un tren con destino a Manhattan. Cámaras de seguridad lo captaron más tarde en Grand Central Terminal, confirmando que logró llegar al corazón de la ciudad.

El recorrido final captado por cámaras en Nueva York

Horas después, a las 7:06 p.m. (ET), Medlin fue registrado caminando solo por la pasarela peatonal del puente de Manhattan, que conecta el Lower East Side con Downtown Brooklyn y cruza sobre el East River. 3 minutos más tarde, se detectó la última actividad de su teléfono celular. Un minuto después, a las 7:10 p.m. (ET), una cámara de vigilancia cercana captó lo que los investigadores describen como un impacto o salpicadura en el agua.

Fuentes policiales indicaron que los investigadores habían estado rastreando la señal del teléfono del joven, pero que esta se perdió de manera definitiva en ese momento. “Medlin nunca fue visto saliendo del puente por ninguna de las rutas o accesos”, reiteró la policía, un elemento clave que ha marcado el rumbo de la pesquisa.

La madre del adolescente, Eva Yan, apareció recientemente en el programa “Fox & Friends” con un mensaje cargado de esperanza. Visiblemente afectada, pidió a su hijo que regrese a casa y aseguró que “está a salvo” y que “nadie va a hacerle daño”, en un llamado que conmovió a la audiencia y reavivó la atención pública sobre el caso.

En los primeros días de la investigación, las autoridades consideraron la posibilidad de que Medlin hubiera viajado a la ciudad para encontrarse con alguien conocido a través de la plataforma de videojuegos Roblox, una hipótesis que generó inquietud entre padres y expertos en seguridad digital. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, la policía descartó esa línea.

Según el comunicado oficial, detectives obtuvieron órdenes judiciales y citaciones para examinar múltiples perfiles de redes sociales y plataformas de juegos en línea, además de realizar análisis forenses de dispositivos electrónicos asociados al joven. “Estas revisiones determinaron que dichas plataformas no están relacionadas con su desaparición”, señalaron las autoridades.

Roblox, por su parte, informó que colaboró plenamente con los investigadores. En una declaración previa, la empresa afirmó estar “profundamente preocupada por el incidente” y comprometida a brindar apoyo a las fuerzas del orden, aunque ahora la policía sostiene que no existe vínculo alguno entre el servicio y el caso.

Hasta el momento, no se ha informado el hallazgo del cuerpo ni se han anunciado cambios en la clasificación oficial del caso. La policía insiste en que no hay señales de un delito y que el trabajo continúa en coordinación con otras agencias para esclarecer lo ocurrido y ofrecer respuestas a la familia.

La desaparición de Medlin ha resonado con fuerza tanto en Long Island como en Nueva York, no solo por la edad del joven, sino por el recorrido que siguió el día en que fue visto por última vez y por el inquietante vacío de información posterior. El caso también ha puesto nuevamente en foco la seguridad en puentes y zonas de alto tránsito peatonal en la ciudad, especialmente durante las horas nocturnas.

Mientras la investigación sigue abierta, las autoridades piden a cualquier persona que tenga información relevante que se comunique con la policía del condado de Suffolk. Para la familia Medlin, cada nuevo dato es un paso más en una búsqueda marcada por la incertidumbre, el dolor y la esperanza de obtener finalmente claridad y cierre.

Sigue leyendo:

* Cuerpo de bebé hallado en una bolsa en apartamento de Brooklyn llevaba tiempo descomponiéndose

* NYPD dispara a hombre que los amenazó con un cuchillo en una casa de Queens

* Policía de Long Island atrapado al pedir a un padre violar a su hija de 10 años en una videollamada