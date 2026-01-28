Cuerpo de bebé hallado en una bolsa en apartamento de Brooklyn llevaba tiempo descomponiéndose

El cadáver de una bebé de un mes, encontrado en una bolsa de lona oculta en un armario dentro del apartamento de su familia, se hallaba en avanzado estado de descomposición. La abuela de la madre de la niña declaró a la policía que su hija no había vuelto a casa por al menos dos semanas antes de ser arrestada por esconder su cuerpo, declaró la fiscalía.

Gynae Kendall, de 25 años, compareció ante el Tribunal Penal de Brooklyn, se le concedió la libertad supervisada y se le ordenó someterse a un examen psiquiátrico.

El Servicio de Examen Médico de la ciudad está realizando la autopsia de Adonnys Kendall, de un mes de edad, para determinar cómo murió en la casa de su familia en Veronica Place, cerca de Beverly Road, en East Flatbush.

El cuerpo no presentaba signos visibles de trauma y los análisis de sangre y tejido podrían tardar semanas en completarse, de acuerdo con una fuente policial.

Las autoridades se apersonaron en el apartamento cerca de las 7:30 de la noche del domingo luego de que la madre de Kendall llamara al 911, preocupada por el bienestar de su hija. La madre de la mujer aún no había conocido a su nieto, quien nació el 2 de diciembre, indicaron las fuentes.

Kendall estaba en su casa cuando llegaron los oficiales, pero su bebé no aparecía por ningún lado.

La madre del bebé aseguró que la criatura no había vuelto a casa en dos semanas, pero “dio declaraciones contradictorias sobre el paradero del niño”, informaron los fiscales en documentos judiciales.

Los agentes que registraron el apartamento descubrieron el cuerpo de la bebé “envuelto en una bolsa de lona dentro de un armario”, dijeron los fiscales. La criatura recién nacida tenía los ojos hundidos, la piel descamada y un fuerte olor a putrefacción, afirman los documentos judiciales.

No había marcas en el cuerpo del bebé y todavía no se ha aclarado cuánto tiempo llevaba muerto.

Kendall carece de antecedentes penales, indicaron los funcionarios. Hasta el momento, solo se le ha acusado de ocultar un cadáver humano. La muerte de la bebé tomó a los vecinos por sorpresa.

La vecina Niaz Femd, que vive en el mismo piso que la madre, dijo que raramente veía a la mujer.

“De octubre a enero, la vi unas dos veces saliendo del ascensor”, manifestó Femd. “¿Quiénes vivimos al lado y en qué se está convirtiendo todo esto?”.

