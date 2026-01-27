Policía de Long Island atrapado mientras obligaba a un padre a violar a su hija de 10 años en una videollamada

Un detective de la Policía del Condado de Nassau enfrenta cargos federales en Long Island, luego de que, de acuerdo con las autoridades federales, tratara de que un agente encubierto se grabara abusando sexualmente de su hija de 10 años.

No obstante, la supuesta víctima de la escuela primaria no era real, y el perturbador intercambio de tres meses del detective Robert Sacco, de 38 años, con su “padre” terminó con su captura por intento de explotación sexual infantil, dijo la fiscalía de Albany.

Sacco compareció el sábado ante el Tribunal Federal de Brooklyn y permanecerá tras las rejas hasta su primera comparecencia ante la corte federal de Albany en una fecha posterior.

El agente encubierto tenía un perfil en redes sociales que señalaba que le “encantaba hablar de temas sexuales y tabú con la gente y que tenía muy pocas limitaciones”, dice la denuncia penal,

El hombre cayó en la trampa en octubre del año pasado, preguntando primero sobre el nudismo en el hogar y después, mostrándose cada vez más interesado en la idea de que el agente encubierto estuviera desnudo en la casa con su presunta “hija”.

La conversación entre ambos derivó en temas sexuales e intercambio de fotos, y compras en línea de ropa interior y juguetes sexuales, de acuerdo con la denuncia penal, informó Daily News.

El viernes, un día antes de su captura, Sacco se unió a una videollamada cifrada, esperando ver al agente encubierto participar en actos sexuales con la menor, según las autoridades federales. Cuando la supuesta “hija” no salió en su habitación, el acusado preguntó su el agente encubierto estaría dispuesto a posponer el encuentro.

“El acusado, un detective de 38 años del Departamento de Policía del Condado de Nassau, está acusado de intento de explotación sexual de una menor. En resumen, el acusado, un agente de policía que juró proteger, tenía la intención de explotar sexualmente a una niña de 10 años”, indicaron los fiscales en un documento presentado el viernes. “Por lo tanto, debe ser detenido por representar un peligro para la comunidad”.

“Las acusaciones contra el detective Sacco son impactantes y repugnantes. Esto no representa de ninguna manera la profesionalidad e integridad de nuestro excelente departamento de policía”, dijo el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, según News 12.

El hombre afirmó haber sentido una atracción constante por los niños y una fijación especial por las jovencitas, presentándolo como un “secreto” retorcido que quería llevar a cabo, dicen los documentos.

Sacco ha sido suspendido sin goce de sueldo y acusado de intentar presionar a un niño para que participara en una actividad sexual que sería transmitida, según Blakeman y los documentos judiciales.

El sujeto podría enfrentar hasta 25 años tras las rejas y una multa de $250,00 dólares si es declarado culpable.

“Los detalles de las acusaciones contra el señor Sacco son absolutamente viles”, apuntó el agente especial a cargo del FBI, Craig Tremaroli, en un comunicado.

