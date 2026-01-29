El IRS podría detener el pago de tu reembolso de impuestos si no haces este movimiento

El arranque de la temporada de impuestos suele venir acompañado de la expectativa de recibir un reembolso lo antes posible. Sin embargo, una omisión aparentemente simple al momento de declarar puede provocar que el IRS retenga temporalmente ese dinero, incluso si tu declaración fue presentada a tiempo.

La nueva regla que puede congelar tu reembolso

La temporada de impuestos comenzó esta semana y se extenderá hasta el 15 de abril. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha reiterado que el depósito directo es la forma más rápida y segura de recibir un reembolso. Para este año, además, se volvió un requisito clave.

El Taxpayer Advocate Service (TAS) informó que, si una persona presenta su declaración sin incluir información de depósito directo, el reembolso puede quedar congelado temporalmente.

El dinero no se libera hasta que el contribuyente proporcione los datos bancarios correctos o solicite explícitamente un cheque en papel.

Qué pasa si el IRS congela tu reembolso

Cuando el IRS detiene un reembolso por este motivo, el contribuyente recibe un aviso CP53E. En ese documento se le pide actualizar la información bancaria a través del sitio oficial del IRS dentro de un plazo de 30 días.

Si no se hace esa actualización, el IRS enviará un cheque en papel después de aproximadamente seis semanas.

La agencia también aclaró que, si un intento de depósito directo es rechazado por el banco, no se enviará automáticamente un cheque. En ese caso, el contribuyente deberá actuar nuevamente tras recibir el aviso CP53E, y solo tendrá una oportunidad para corregir los datos bancarios.

Quienes no tengan a la mano su información de depósito directo pueden solicitar una exención para recibir cheque en papel desde su cuenta en línea del IRS.

Cuánto tarda el reembolso con depósito directo

De acuerdo con el IRS, las personas que eligen el depósito directo suelen recibir su reembolso en un plazo aproximado de tres semanas, siempre y cuando no existan errores adicionales en la declaración.

Por qué el gobierno está eliminando los cheques en papel

El cambio responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente el 25 de marzo, con la que se busca eliminar gradualmente el uso de cheques en papel para pagos federales.

El documento señala que este método impone costos innecesarios, retrasos y mayores riesgos de fraude, pagos extraviados, robos e ineficiencias.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que, desde la pandemia de COVID-19, las denuncias por robode correo aumentaron de forma considerable.

Según la dependencia, los cheques en papel son 16 veces más propensos a perderse, ser robados, devueltos o alterados que una transferencia electrónica.

Además, emitir un cheque cuesta alrededor de $0.50, mientras que una transferencia electrónica cuesta menos de $0.15.

El objetivo final es reducir gastos y acelerar pagos impulsando el uso de depósito directo, tarjetas de débito, billeteras digitales y otros métodos electrónicos.

