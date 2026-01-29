¿En qué gastará su primer sueldo Alaïa, la hija de Adamari López?

Alaïa se estrenó esta semana como conductora de televisión junto a su madre, la famosa conductora Adamari López. El debut de la niña, quien es hija también del bailarín español Toni Costa, se dio en el show ¿Quién Caerá? Kids.

En una reciente entrevista con Mezcalent, la niña contó en qué quiere invertir el sueldo que obtendrá de esta primera experiencia laboral.

“El dinero que yo siempre recibo yo quiero que lo ponga en mi cuenta (su mamá) porque yo quiero salvar (ahorrar) para college, para la universidad, una casa y un carro para cuando sea grande”, dijo.

Además, explicó que no le gusta derrochar, pues ha visto lo difícil que es obtener sustento económico. “A mí no me gusta tanto gastar el dinero, porque veo la parte de los adultos y cuán difícil es agarrar el dinero cuando tú no tienes un trabajo, y prefiero salvarlo y no gastarlo en cosas como lapiceritos y cosas así”, comentó.

Luego de esta pregunta, su mamá explicó que en efecto la niña no pidió nada especial por estar en la pantalla, pero ella quiso premiarla con unas zapatillas de fútbol que quería. “Tuvimos la oportunidad antes de que ella comenzara a trabajar de ir a Argentina, cruzamos de Uruguay a Argentina y había unas zapatillas de fútbol que le gustaron”, sostuvo.

En la entrevista, la niña dijo que todavía no sabe si habrá una segunda temporada, pero espera que sí, ya que fue una experiencia que le gustó mucho, en especial porque compartió una de las grandes pasiones de su madre.

El debut de Alaïa en la pantalla de Unimás ha sido una gran oportunidad para que demuestre su talento y además se proyecte en el mundo del entretenimiento, siguiendo los pasos de sus papás, quienes han conquistado a una gran cantidad de personas por su trabajo.

En la conversación con Mezcalent, la minipresentadora señaló que justamente se ve en el futuro combinando sus dos grandes pasiones: el fútbol y la TV. “A mí me encanta el fútbol, soy deportista, soy portera y delantera, pero yo ahora estoy pensando en ser periodista deportiva, porque quiero también estar en la televisión, pero también quiero hacer el fútbol, entonces eso es lo que yo quiero estudiar por ahora”, señaló.

