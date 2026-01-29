Gervonta Davis arrestado en Miami por supuesta violencia doméstica

Tras varias semanas con una orden de captura a cuestas, al final de la jornada del pasado miércoles, Gervonta Davis fue arrestado en Miami, Florida. Su detención se dio por cargos vinculados a un supuesto delito de violencia doméstica.

En redes sociales circulan algunas fotografías de un hombre con la misma complexión física de Gervonta, esposado y a punto de ser subido a una patrulla.

TMZ Spots compartió una imagen del boxeador bajo custodia policial. Según la cadena, ‘Tank Davis’ tiene fijada una fianza de $16,000 dólares.

Un portavoz del Departamento de Policía de Miami Gardens declaró a TMZ que Davis fue detenido el miércoles en la noche por los U.S. Marshals.

Gervonta estaba siendo buscado por las autoridades desde el pasado 14 de enero por tres cargos: agresión; privación ilegal de la libertad; e intento de secuestro.

El motivo de la detención de Gervonta Davis

Todo se generó de un altercado con su exnovia que terminó en una supuesta agresión. El hecho ocurrió el pasado 27 de octubre de 2024 en un club de Miami Gardens donde trabaja la mujer del boxeador, Courtney Rossell.

Días después presentó una demanda alegando que Davis entró al club donde trabajaba como camarera VIP y la agredió en una habitación trasera del local que no tenía cámaras de seguridad.

La mujer indicó que Davis la agarró por la parte posterior de la cabeza, tirando de ella con una mano y sujetándola por la garganta con la otra, mientras la arrastraba a la fuerza por varias zonas. La supuesta agresión se dio en el estacionamiento.

Rosell reveló que conoce a Davis desde 2022 y su relación sentimental tuvo una duración de aproximadamente cinco meses. 30 días antes de la supuesta agresión.

La denuncia se dio un mes después de que Gervonta y Courtney pusieron fin al vínculo y dos semanas antes de la pelea contra Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

El problema legal evitó que Gervonta pudiese disputar el combate y finalmente fue Anthony Joshua su reemplazo.

Los problemas de Gervonta Davis con la justicia

Gervonta Davis acumula una extensa lista de problemas legales. En 2020, chocó su Lamborghini contra otro vehículo y huyó de la escena. En el auto impactado viajaba una mujer embarazada. Se declaró culpable de cuatro delitos de tráfico.

En 2023 recibió 90 días de arresto domiciliario, más servicio comunitario y multas. Sin embargo, fue detenido por violar los términos.

Para el 2025, en junio, fue arrestado y liberado bajo fianza tras ser acusado de golpear a su exnovia, causándole lesiones. Un mes después protagonizó otro arresto por agresión. Presuntamente, golpeó a la madre de sus hijos durante un intercambio de custodia en el Día del Padre.



