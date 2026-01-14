Emiten orden de arresto contra Gervonta Davis en Miami por supuesta violencia doméstica

Los problemas legales para Gervonta Davis siguen sin desaparecer. Este miércoles, las autoridades en Miami emitieron una orden de captura contra el púgil por un episodio de supuesta violencia doméstica que presuntamente ocurrió en octubre de 2025.

A Gervonta se le señala por cargos como detención ilegal, agresión e intento de secuestro. La Policía de Miami Gardens ofreció una rueda de prensa en la que informaron que están intentando dar con el paradero del boxeador.

El oficial ejecutivo de la Policía de Miami Gardens, Emmanuel Jeanty, detalló que Gervonta está siendo buscando en conjunto con el Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

🚨 Miami Gardens Police announced they are looking for Gervonta Davis



They are working with the U.S. Marshals Fugitive Task Force on charges of false imprisonment, battery, and attempted kidnapping involving his ex-girlfriend



(via @CityofMiaGarden) pic.twitter.com/9eZTsR8ZCZ — Happy Punch (@HappyPunch) January 14, 2026

La supuesta agresión de Gervonta Davis a su exnovia

La supuesta agresión se dio el pasado 27 de octubre de 2024 en un club de Miami Gardens donde trabaja la exnovia del boxeador, Courtney Rossell.

Días después presentó una demanda alegando que Davis entró al club donde trabajaba como camarera VIP y la agredió en una habitación trasera del local que no tenía cámaras de seguridad.

La mujer indicó que Davis la agarró por la parte posterior de la cabeza, tirando de ella con una mano y sujetándola por la garganta con la otra, mientras la arrastraba a la fuerza por varias zonas. La supuesta agresión se dio en el estacionamiento.

Rosell reveló que conoce a Davis desde 2022 y su relación sentimental tuvo una duración de aproximadamente cinco meses. 30 días antes de la supuesta agresión.

La denuncia se dio un mes después de que Gervonta y Courtney pusieron fin al vínculo y dos semanas antes de la pelea contra Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

El problema legal evitó que Gervonta pudiese disputar el combate y finalmente fue Anthony Joshua su reemplazo.

Los problemas legales de Gervonta Davis

Gervonta Davis acumula una extensa lista de problemas legales. En 2020, chocó su Lamborghini contra otro vehículo y huyó de la escena. En el auto impactado viajaba una mujer embarazada. Se declaró culpable de cuatro delitos de tráfico.

En 2023 recibió 90 días de arresto domiciliario, más servicio comunitario y multas. Sin embargo, fue detenido por violar los términos.

Para el 2025, en junio, fue arrestado y liberado bajo fianza tras ser acusado de golpear a su exnovia, causándole lesiones. Un mes después protagonizó otro arresto por agresión. Presuntamente, golpeó a la madre de sus hijos durante un intercambio de custodia en el Día del Padre.



Sigue leyendo:

· Gervonta Davis arrestado en Miami por presunta agresión a su exnovia

· Pelea de Jake Paul vs. Gervonta Davis fue cancelada tras graves acusaciones legales contra ‘Tank’

· Gervonta Davis recibe una nueva demanda por violencia doméstica