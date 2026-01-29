Irina Baeva desmiente que estará en La Casa de los Famosos 6 

La actriz rusa Irina Baeva fue entrevistada por varios reporteros, quienes le pidieron aclarar si estará en el reality show La Casa de los Famosos 6.

“Yo digo nunca digas nunca, pero siento que el formato de los realities no es para mi personalidad. A mí me gusta mantener ciertas cosas en privado, entonces no considero que en estos momentos de mi vida es algo que vaya a hacer”, señaló en la conversación que tuvo con los periodistas.

La artista reconoció que sí la han intentado contratar, en especial para la primera temporada que hicieron en México. Sin embargo, al no sentirse cómoda, rechazó la oferta.

“Estaba en otro proyecto, no me acuerdo cuándo fue, pero el formato de reality a mí me parece que no es para mí”, dijo Irina Baeva.

Otra de las interrogantes que le hicieron fue si hizo un acuerdo con Giovanni Medina para evitar hablar de ciertos temas y explicó que fue una decisión de ella que tomó desde hace mucho tiempo. “Es una decisión tomada por mí, por mis convicciones, por la forma en la que yo veo las cosas y es solamente la única razón por la que no prefiero compartir detalles no solamente de estos temas, sino también de mi vida personal”.

La ex de Gabriel Soto se mostró bastante firme sobre su interés de hablar de temas de trabajo, que asegura que hay muchos. “Creo que todo está en las redes, por todos lados, entonces es cierto que hay ciertas cosas que es bonito y sano mantenerlas para uno”.

Con esto dejó ver que, si entraba a realities como La Casa de los Famosos, la exposición no solo iba a ser de una faceta muy diferente, sino también que dejaría abierto el interés del público para conocer de distintos momentos vulnerables y de éxito que ha tenido la famosa.

