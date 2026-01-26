Lupita Jones, actriz mexicana, fue confirmada este 26 de enero para entrar a La Casa de los Famosos y dio detalles de cómo cree que será su participación en el reality show de la cadena Telemundo.

En una entrevista para el programa En Casa con Telemundo dijo que siente nervios por algunas cosas que ha visto en el pasado, pero también tiene emoción por lo que puede mostrar en el programa.

“A mí no me gusta pelear, por mucho que me han puesto esta imagen de que soy así como muy agresiva, créanme que no. Yo no soy peleonera, pero no dejo que me pasen por encima”, advirtió sobre cómo se defenderá cuando se sienta atacada.

Lupita Jones habla de sus expectativas para La Casa de los Famosos 6

La Miss Universo 1991 explicó que es un cambio muy grande luego de ser jueza en Nuestra Belleza Latina y ahora estar encerrada, conviviendo con algunos extraños. “Yo quiero que conozcan a la Lupita humana, la mujer real, que vive el día a día, que enfrenta retos y situaciones difíciles, que de pronto se muere de risa por una tontería, que le interesa el orden para que la casa no esté revuelta y hecha un cochinero”, afirmó.

La mexicana explicó que quiere hacer alianza con alguien para cocinar platos mexicanos.

Lupita Jones señaló que no tiene problema en que la vean recién levantada o sin maquillaje, ya que quiere mostrarse tal cual es. “No esperen verme en tacón, pestaña postiza, lentejuela todo el día, cuando sea necesario, así será, pero no todos los días”, afirmó.

Para la ex reina de belleza, esta es una oportunidad de derribar algunas percepciones que hay acerca de ella. “Los medios y las redes sociales han creado un personaje de mí”, advirtió en la entrevista que tuvo con Carlos Adyan y Aleyda Ortiz.

