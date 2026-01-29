Política migratoria Trump en su segundo mandato: más de medio millón de deportaciones en un año

Un análisis de datos federales realizado por el New York Times revela que, durante el primer año de la administración de Donald Trump, desde el 20 de enero de 2025 al 20 de enero de 2026, el volumen de deportaciones derivadas de arrestos en el interior del país ha sobrepasado el total acumulado de los cuatro años del gobierno de Joe Biden.

Durante este periodo, el gobierno federal ejecutó aproximadamente 230,000 deportaciones dentro del territorio nacional y otras 270,000 en la zona fronteriza, de acuerdo con el reportaje. A estas cifras se suman cerca de 40,000 personas que se acogieron al programa de “autodeportación” mediante una aplicación móvil a cambio de una remuneración.

Más de medio millón de deportaciones en un año

El total de 540,000 deportaciones en el primer año de Trump resulta inferior a los registros de 2023 (590,000) y 2024 (650,000), debido a que los intentos de cruce en la frontera suroeste han caído a mínimos históricos, reduciendo el número de encuentros y arrestos en dicha zona.

Mientras que antes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operaba principalmente en cárceles, actualmente los arrestos en espacios públicos, como calles, domicilios y negocios, se han cuadruplicado, alcanzando los 150,000 casos. Esta modalidad predomina en estados como Nueva York, California e Illinois, donde leyes locales limitan la cooperación de las prisiones con agentes federales.

¿Cuál es el perfil de la población deportada?

Aunque la tasa de deportación de personas con antecedentes por delitos violentos se duplicó, la correspondiente a personas sin antecedentes penales creció más de seis veces. Este incremento se vincula, en parte, a la revocación de estatus legales temporales otorgados en la administración previa; a estos ciudadanos se les ha notificado que “deben irse o serán deportados”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el ICE comparten la responsabilidad de estas acciones. Aunque Seguridad Nacional cifra las deportaciones en más de 622,000, el análisis independiente ajusta las categorías según la fuente de arresto. Aproximadamente el 14% de los deportados eran personas que ya estaban en procedimientos migratorios antes del cambio de mando presidencial.

