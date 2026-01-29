Reventa de boletos para el Super Bowl LX entre Seahawks y Patriots alcanza cifras récord

El Super Bowl XL (60) entre New England Patriots y Seattle Seahawks tendrá puestos los ojos del mundo y la expectativa se ha disparado en distintas aristas, una de ellas en la reventa.

Los precios para el partido del próximo 8 de febrero en Levi’s Stadium van desde los $6 mil dólares hasta los $100 mil dólares.

Plataformas como TicketMaster y StubHub tienen a merced numerosas entradas para el partido en la casa de los 49ers, cuyo rango va de los $6 mil dólares y hasta los $30 mil dólares.

No obstante, el sitio TickPick.com cuenta con localidades en segunda fila de la sección C141, sobre la yarda 20 de una zona lateral, en $100,196 dólares.

Suites más costosas

Aunque existen diferentes precios en las entradas, algunas pueden ser muy costosas, como es el caso de las suites, cuyos valores pueden superar el millón de dólares.

Quienes desean vivir el evento de manera exclusiva y reservada optan por estas opciones, aunque ello implique pagar un precio elevado.

Las suites son espacios cerrados con asientos confortables y con alimentos dispuestos para que quienes se encuentren allí puedan disfrutarlos al estilo “catering”; de igual modo, cuentan con un servicio de atención personalizada.

Según estimaciones del medio de comunicación Sports Illustrated, los precios de una suite privada, que incluye pase para 20 personas, rondarían los $850,000 dólares, mientras que una suite privada prémium podría incluso costar $1,250,000 dólares; todo depende de la ubicación dentro del estadio.

Los precios anteriormente mencionados aplican para quienes decidan adquirir el espacio de manera exclusiva, bien sea para asistir con grupos grandes de familiares o amigos.

Este evento no ha estado exento de polémica. El mandatario Donald Trump afirmó que no asistiría, pues “está simplemente muy lejos”; además, dijo, refiriéndose a la elección de Green Day y Bad Bunny como los artistas encargados de la apertura y del medio tiempo, que estaba “en contra de ellos”, aseverando que era “una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio”.

