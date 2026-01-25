Andy Borregales, primer venezolano que disputará un Super Bowl en la historia

Andy Borregales hará historia al disputar el Super Bowl, convirtiéndose en el primer venezolano en llegar al partido más importante del fútbol americano profesional.

Borregales, pateador de los New England Patriots, selló su boleto al Super Bowl tras la ajustada victoria de su equipo 10-7 sobre los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana,

El partido, jugado bajo intensas condiciones de frío y nieve en Denver, tuvo como figura a Drake Maye, que aportó el único touchdown de Nueva Inglaterra con una carrera de seis yardas.

Borregales, de 23 años, nació en Caracas, pero emigró a Miami con su familia cuando tenía apenas un año. Es el hermano menor de José Borregales, quien también fue parte de la NFL y fue campeón del Super Bowl en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers, aunque sin jugar partidos oficiales.

Antes de dar el salto profesional, Borregales dejó huella en la Universidad de Miami, donde se convirtió en el máximo anotador histórico con 405 puntos y estableció su récord personal con un gol de campo de 56 yardas. Ese rendimiento lo llevó a ser el único pateador seleccionado en el Draft 2025, en el que los Patriots lo eligieron en la sexta ronda.

Durante su temporada de rookie en la NFL, Borregales disputó los 17 partidos de la temporada regular, con 27 goles de campo en 32 intentos, para una efectividad del 84.4%, contribuyendo con 134 puntos.

En los playoffs, Borregales fue clave desde el inicio: anotó los primeros nueve puntos de su equipo en el juego de comodines y se mantuvo perfecto en puntos extra en el siguiente compromiso, ayudando a que los Patriots avanzaran hasta la Final de Conferencia.

Con esta clasificación, Borregales no solo marca un hito para el fútbol americano en Venezuela, sino que también se perfila como una de las historias más destacadas de la NFL en 2025/26.

