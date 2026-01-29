Trump impondrá aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba: “No podrán sobrevivir”

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba y advirtió que el régimen cubano “no podrá sobrevivir”.

La disposición establece que Washington podrá aplicar gravámenes adicionales a las importaciones provenientes de naciones que, “directa o indirectamente”, comercien crudo con Cuba, bajo el argumento de que ese suministro sostiene a un gobierno que, según la Casa Blanca, representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

En el documento oficial, Trump declaró una “emergencia nacional” vinculada a la situación cubana y sostuvo que las acciones del gobierno de La Habana constituyen una amenaza “inusual y extraordinaria” para los intereses de Estados Unidos y su política exterior.

La orden ejecutiva señala que el régimen cubano mantiene vínculos con “actores adversos” a Washington, entre los que menciona a Rusia, China e Irán, así como a organizaciones como Hamás y Hezbolá, además de acusarlo de cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“El Gobierno cubano persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega la libertad de expresión y de prensa y se aprovecha corruptamente de la miseria de su propio pueblo”, sostiene el texto firmado por el mandatario.

Dos etapas

El mecanismo establecido contempla un proceso en dos etapas. Primero, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, deberá determinar si un país extranjero vende o proporciona petróleo a Cuba.

Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, evaluará si corresponde imponer aranceles y definirá el alcance de esas sanciones comerciales.

Tras la firma de la orden, Trump defendió públicamente la medida y reforzó su mensaje durante un contacto con la prensa. “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, afirmó, al referirse al impacto que tendría el nuevo esquema de presión económica.

Consultado sobre si su objetivo es “ahogar” al país caribeño, el presidente rechazó esa expresión, aunque insistió en que Cuba atraviesa una situación crítica. “Esa palabra es muy dura, pero es una nación fallida”, sostuvo.

Trump agregó que su postura responde, en parte, al trato que —según dijo— el gobierno cubano ha dado durante décadas a su población. “Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente”, señaló.

El mandatario también hizo referencia a la comunidad cubanoestadounidense, al afirmar que muchos de ellos fueron “tratados muy mal” y mantienen el deseo de regresar algún día a la isla, en un contexto político distinto.

Este semana, el secretario Rubio declaró en el Senado que al gobierno le “encantaría” un cambio de régimen en Cuba, pero aseguró que eso no significaba que lo iban a impulsar.

