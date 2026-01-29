NYC Ferry suspende todas sus rutas por acumulación peligrosa de hielo en ríos y puerto

El servicio de ferry de la Ciudad de Nueva York fue suspendido en todas sus rutas este miércoles 28 de enero debido a la peligrosa acumulación de hielo en el río Este, el río Hudson y el puerto de Nueva York, una situación provocada por una prolongada ola de frío ártico que continúa afectando al noreste de Estados Unidos.

Según informó NYC Ferry a través de una alerta de servicio, las operaciones permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, lo cual podría extenderse por varios días, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y del estado de las vías navegables. La agencia advirtió que el hielo flotante representa un riesgo significativo para la navegación segura de las embarcaciones.

En un comunicado oficial, NYC Ferry explicó que operar en condiciones de hielo intenso obliga a reducir considerablemente la velocidad de los ferris y aumenta la posibilidad de suspensiones repentinas del servicio. Estas situaciones, señalaron, pueden generar riesgos operativos tanto durante la navegación como en las maniobras de atraque en los muelles.

“La tripulación de NYC Ferry continuará monitoreando la evolución de las condiciones de la vía fluvial y preparando la flota para garantizar que el servicio pueda reanudarse una vez que mejore el clima”, indicó la agencia, subrayando que la seguridad de pasajeros y trabajadores es la máxima prioridad.

La suspensión afecta a miles de usuarios que dependen diariamente del ferry para trasladarse entre Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y otras zonas costeras de la ciudad. Para muchos residentes, el servicio representa una alternativa clave al metro y a los autobuses, especialmente durante las horas pico.

El hielo en el río Hudson obligó a paralizar la operación

El hielo flotante se ha extendido con rapidez en el río Hudson durante los últimos días, impulsado por temperaturas sostenidas por debajo de los 30°F (-1°C), mareas débiles y condiciones atmosféricas que favorecen su acumulación. Fenómenos similares se han registrado también en el río Este y en áreas del puerto de Nueva York.

Durante la madrugada del martes, algunos ferris ya habían dejado de atracar en determinados muelles debido a la presencia de placas de hielo que dificultaban las maniobras. Sin embargo, a primeras horas de la tarde, las condiciones se deterioraron aún más y se volvieron demasiado peligrosas para continuar operando, lo que llevó a la suspensión total del servicio en todas las rutas.

Especialistas en navegación señalan que el hielo puede dañar los cascos de las embarcaciones, afectar los sistemas de propulsión y reducir significativamente la capacidad de maniobra. En una ciudad como Nueva York, donde las vías fluviales presentan corrientes variables y un tráfico marítimo constante, estos riesgos se intensifican durante episodios de frío extremo.

NYC Ferry recomendó a los pasajeros consultar de manera constante el sitio oficial ferry.nyc y la aplicación móvil del servicio para obtener información actualizada sobre la reanudación de las operaciones. La agencia advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente y que los avisos podrían modificarse con poca antelación.

Las autoridades municipales alertaron que el frío extremo continuará afectando los servicios de ferry durante los próximos días y recomendaron a los usuarios considerar opciones alternativas de transporte, como el metro, los autobuses o los trenes suburbanos. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York señaló que se mantiene en coordinación con NYC Ferry para evaluar diariamente la situación.

Los pronósticos meteorológicos indican que no se esperan temperaturas por encima del punto de congelación hasta mediados de la próxima semana, probablemente alrededor del 3 de febrero. Esta persistente ola de frío mantendrá las aguas de Nueva York a temperaturas extremadamente bajas, favoreciendo la permanencia del hielo en ríos y canales.

Mientras tanto, las tripulaciones continuarán monitoreando de forma permanente la evolución de las condiciones y preparando la flota para una eventual reanudación del servicio. NYC Ferry aseguró que comunicará cualquier actualización apenas sea seguro volver a operar.

Las autoridades recordaron que las interrupciones del transporte marítimo son un efecto recurrente de los inviernos severos en la región y pidieron paciencia a los pasajeros, destacando que la prioridad es prevenir accidentes en un contexto climático que también afecta a otras infraestructuras clave de la ciudad y a la vida cotidiana de millones de neoyorquinos.

