Visas para el Clásico Mundial: Cuba se prepara pese a tensión con EE.UU.

La selección de Cuba ya se está preparando para el Clásico Mundial de Béisbol a la espera de recibir sus visas en plena tensión política con Estados Unidos.

El equipo de Cuba está ubicado en el Grupo A junto con Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia. La selección deberá tener visa para jugar en San Juan y también si logran avanzar a la siguiente ronda que se disputará en Estados Unidos.

“Pienso que nos van a dar (las visas), soy de los que pienso positivo”, dijo el mánager Germán Mesa a un grupo de periodistas durante una práctica el jueves en el Estadio Latinoamericano de La Habana.

🇨🇺 ¡Felicidades, Y-Rod!



OFFICIAL: Yariel Rodríguez will pitch for Team Cuba in the World Baseball Classic! pic.twitter.com/lxoebgC8NA — Toronto Blue Jays (@BlueJays) January 29, 2026

Tensión política entre Cuba y Estados Unidos afecta a deportistas

En 2025, atletas cubanos de diversas disciplinas quedaron sin participar en torneos y competiciones internacionales tras no tener aprobadas las visas para Estados Unidos.

La tensión entre Cuba y Estados Unidos aumentó después de que el presidente Donald Trump autorizó a comienzos de enero una operación para capturar a Nicolás Maduro, y amenazara directamente a la isla asegurando que la asfixia en todos los órdenes terminará por hacer colapsar su modelo político.

El manager cubano no quiso dar mayores detalles sobre el Clásico Mundial durante su preparación a la Serie de Las Américas, torneo que se disputará en Venezuela, a comienzos del mes de febrero.

“Vamos a ir paso a paso”, dijo Mesa. “Estamos enfocados en la Serie de Las Américas. Tenemos un grupo de jugadores que tenemos que ir preparando. Hasta que no tengamos la decisión final prefiero no hablar del Clásico”.

Frank Álvarez, otro lanzador con experiencia internacional, reiteró sus expectativas de triunfo con o sin aquellos de experiencia en MLB pero que rechacen ponerse la camiseta.

“Simplemente vamos a ir con los atletas que sean y los que sean van a representar a Cuba como se merece”, dijo Álvarez en entrevista con AP. “Puedan incorporarse o no (los de MLB) siempre van a tener nuestro apoyo, nuestro respeto en todo momento, porque son cubanos”.

