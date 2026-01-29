Lamar Odom ingresa nuevamente a rehabilitación tras arresto en Las Vegas

Luego de ser arrestado en Las Vegas a mediados de enero por conducir en supuesto estado de ebriedad, el exjugador de la NBA, Lamar Odom, ingresó nuevamente en rehabilitación.

De acuerdo con un reporte de TMZ Sports, el campeón de la NBA ingresó a rehabilitación en un programa de tratamiento de 30 días en la clínica iRely Recovery, en Los Ángeles.

En su información, la cadena informativa citó una declaración de su mánager Gina Rodríguez en la que se asegura que su ingreso se propició con la final de acabar con su adicción a la marihuana.

Según Rodríguez, Odom temía que fumar pudiera hacerlo escalar en las preferencias de narcóticos y nuevamente a consumir drogas más fuertes.

Segunda rehabilitación de Lamar Odom

Se trata de la segunda rehabilitación en la que entra Lamar Odom, al menos públicamente. En 2015 casi muere por sobredosis al ser encontrado inconsciente en un burdel de Las Vegas.

Estuvo hospitalizado y sobrevivió a seis ataques cerebrovasculares. En 2016 sufrió una recaída que le costó el fin de la relación con su esposa Khloé Kardashian.

Después de casi morir en ese episodio en un burdel de Nevada, Odom recibió tratamiento prolongado para adicciones y recuperación física.

Detención de Lamar Odom en Las Vegas

Hace un casi dos semanas, Odom fue detenido en una parada de tráfico por cometer dos infracciones. La primera, manejar 41 MPH por encima del límite permitido. Además, incurrió en un cambio de carril indebido.

Las autoridades de Nevada lo detuvieron y ficharon en las primeras horas de la madrugada. Tras el arresto, se presentó formalmente un cargo de DUI en la corte de Nevada. El caso quedó bajo jurisdicción corte local.

Se trata de la segunda vez que Odom es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. La primera vez ocurrió en 2013. Casi a las cuatro de la madrugada fue detenido por un oficial de la Patrulla de Carreteras de California.



