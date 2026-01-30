Así queda delicioso el pollo: Una receta fácil lista en minutos

El pollo guisado es un plato reconfortante, ideal para la temporada de invierno. Te presentamos una receta sencilla con pocos ingredientes, pero con un resultado espectacular: muslos de pollo con papas y champiñones. El secreto de esta preparación está en que la salsa quede ligada y el pollo increíblemente jugoso.

Esta es una versión inspirada en la propuesta del popular canal de YouTube Anna Recetas Fáciles.

Ingredientes

Para que no te falte nada, aquí tienes la lista completa de ingredientes:

8 muslitos de pollo (también conocidos como jamoncitos).

(también conocidos como jamoncitos). 3 papas grandes (preferiblemente para guisar, chascadas).

(preferiblemente para guisar, chascadas). 200 g de champiñones frescos .

. 1 cebolla grande picada finamente.

picada finamente. 1 pimiento rojo picadito.

picadito. 2 zanahorias cortadas en rodajas.

cortadas en rodajas. 3 dientes de ajo laminados.

laminados. 1/2 vaso de vino blanco .

. Caldo de pollo (cantidad suficiente para cubrir).

(cantidad suficiente para cubrir). Aceite de oliva virgen extra (AOVE) .

. Sal y pimienta negra al gusto.

Paso a paso para un guiso perfecto

Sellar la carne: En una sartén o cazuela amplia, agrega un chorrito de aceite de oliva y los muslitos de pollo salpimentados. Cocina a fuego alto hasta que estén bien dorados por todos lados. Tip de experta: Tapa la cazuela para evitar salpicaduras. Una vez listos, retíralos y resérvalos en un plato. El sofrito, la base del sabor: En el mismo aceite, añade la cebolla, el pimiento rojo, los ajos y la zanahoria. Salpimienta y cocina a fuego medio hasta que la verdura empiece a caramelizarse y el sofrito esté bien reducido. Desglasar: Incorpora el vino blanco y deja cocer un par de minutos para que el alcohol se evapore por completo, rescatando todos los sabores del fondo de la olla. Cocción lenta: Regresa el pollo a la cazuela (incluyendo los jugos que soltó en el plato). Añade las papas chascadas (rompiéndolas con el cuchillo para que suelten el almidón) y cubre con el caldo. Tapa y deja cocer a fuego suave durante 20 minutos. El toque final: Mientras tanto, saltea los champiñones en cuartos a fuego alto con un poco de aceite hasta que doren. Incorpóralos al guiso, remueve con cuidado y cocina unos minutos más. Servir: Comprueba que la papa esté tierna. Sirve dos muslitos por ración, acompañados con abundante salsa, papas y champiñones.

¿Por qué “chascar” las papas?

En la nutrición y ciencia culinaria, este pequeño truco es vital. Al romper la papa en lugar de cortarla de forma limpia, el corte irregular libera más almidón, lo que ayuda de forma natural a que la salsa espese sin necesidad de harinas añadidas.

Sigue leyendo: