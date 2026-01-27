Bajo la lupa: Fosfatos y carragenina en el pollo de Costco desatan batalla legal

El icónico pollo rostizado Kirkland Signature de Costco se encuentra bajo el escrutinio legal. Una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California alega que la cadena de tiendas incurre en publicidad engañosa al afirmar que su producto estrella no contiene conservantes.

El pollo rostizado de Costco, uno de los productos más vendidos de la cadena, es el centro de una batalla legal por el uso de fosfatos y carragenina. Crédito: Shutterstock

¿Qué dice la acusación?

Según documentos judiciales obtenidos por Fox News, las demandantes Anatasia Chernov y Bianca Johnston sostienen que, aunque Costco promociona su pollo como un producto “libre de conservantes”, la realidad en su composición química es distinta. Los puntos clave de la demanda incluyen:

Presencia de aditivos: Se señala la existencia de fosfato de sodio y carragenina en el producto.

Se señala la existencia de y en el producto. Función química: La demanda argumenta que estos componentes actúan como conservantes añadidos , contradiciendo directamente el marketing de la empresa.

La demanda argumenta que estos componentes actúan como , contradiciendo directamente el marketing de la empresa. Decisión de compra: Las afectadas defienden que el consumidor moderno prioriza alimentos limpios y que la etiqueta de “Sin conservantes” es un factor determinante para la compra.

El problema de la “letra pequeña”

Uno de los pilares de la queja legal es la falta de transparencia en el etiquetado. Los demandantes exponen lo siguiente:

Visibilidad limitada: La lista de ingredientes suele aparecer en letra pequeña en el reverso del empaque, lo que dificulta su lectura inmediata. Falta de claridad: No se especifica la función técnica de los aditivos, lo que impide que el cliente comprenda que está consumiendo conservantes. Marketing contradictorio: El equipo legal de Almeida Law Group LLC asegura que la propia lista de ingredientes de Costco desmiente su publicidad destacada.

“Los consumidores confían razonablemente en afirmaciones claras como ‘Sin conservantes’, especialmente al decidir qué comerán sus familias”, declaró Wesley Griffith, socio gerente de Almeida Law Group LLC.

La demanda también alega que Costco poseía un conocimiento superior sobre la función técnica de sus ingredientes y omitió compartir esta información de forma honesta con el público. El objetivo del litigio es responsabilizar a la empresa, por lo que consideran un engaño sistemático hacia sus miembros.

