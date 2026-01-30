Champions League: Así se jugarán los duelos de playoffs en febrero

La Champions League 2025/26 ya tiene definidos sus cruces de playoffs (dieciseisavos de final) con varias sorpresas como la reedición del duelo entre Benfica y Real Madrid, que dejó fuera de los ocho a los merengues.

Este viernes se realizó el sorteo en busca de los ocho equipos para los octavos de final, mientras los primeros ocho de la tabla permanecen a la espera.

El más destacado será, sin duda, el Benfica vs Real Madrid, además de un atractivo choque francés entre PSG y Mónaco.

Así quedan los ocho duelos de playoffs de la Champions League

Benfica vs. Real Madrid

PSG vs. Mónaco

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Inter Milán vs. Bodo Glimt

Juventus vs. Galatasaray

Qarabag vs. Newcastle

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

El sorteo deparó un nuevo enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid, apenas semanas después del contundente 4-2 del conjunto portugués en la última jornada de la fase liguera, un partido que dejó fuera del ‘top ocho’ al equipo blanco.

El duelo tiene un componente emocional especial por el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu, donde se medirá a su antiguo club y se reencontrará con Álvaro Arbeloa, ahora en el banquillo madridista.

Ida: Estadio Da Luz (17/18 de febrero)



Estadio Da Luz (17/18 de febrero) Vuelta: Santiago Bernabéu (24/25 de febrero)

PSG vs Mónaco

El PSG de Luis Enrique, vigente campeón del torneo, vuelve a encontrarse con un rival francés, esta vez el Mónaco. El precedente inmediato es favorable al conjunto parisino, que el curso pasado superó con contundencia al Brest en esta misma ronda.

El campeón defenderá su corona ante un Mónaco que conoce bien y que intentará dar la sorpresa en un duelo de máxima rivalidad nacional.

Brujas vs Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, castigado por su inesperada derrota ante el Bodo Glimt en la última jornada, se medirá al Brujas, un equipo que ha construido su clasificación con actuaciones sólidas y victorias clave.

Sobre el papel, el equipo de Diego Simeone parte como favorito, pero el Brujas ha demostrado ser muy competitivo en casa y capaz de plantar cara a rivales de primer nivel.

