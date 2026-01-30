Club de la segunda división del fútbol de Venezuela fichó al “doble” de Vinícius Jr.

Ricardo Rincón, creador de contenido colombiano que se hizo viral desde hace un buen rato por su notable parecido físico con el delantero brasileño Vinícius Júnior, fue incorporado oficialmente por el Real Frontera, club de la segunda división del fútbol venezolano.

La institución tachirense anunció la llegada de Rincón como nuevo integrante de su plantilla profesional, una contratación que rápidamente despertó interrogantes sobre si se trata de un refuerzo deportivo real o de una estrategia de mercadeo para potenciar la visibilidad del club.

En redes sociales, el colombiano se presenta como el “doble oficial” del atacante del Real Madrid, lo que ha sido clave en su crecimiento como influencer.

Aunque el club lo inscribió como futbolista, distintos medios locales han señalado que el fichaje podría estar más relacionado con el impacto mediático que con el rendimiento deportivo.

La situación recuerda lo ocurrido recientemente en Argentina con Iván Buhajeruk, conocido como Spreen. El streamer fue alineado como titular por Deportivo Riestra en un partido de Primera División ante Vélez Sarsfield, aunque permaneció en el campo apenas 59 segundos antes de ser sustituido sin tocar el balón.

