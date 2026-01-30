Barcelona renueva a Fermín López hasta 2031 y lo blinda como pieza clave del proyecto de Hansi Flick

El FC Barcelona anunció este viernes la ampliación del contrato de Fermín López por dos temporadas adicionales, por lo que el mediapunta quedará vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031.

Con esta renovación, la entidad azulgrana refuerza su apuesta por uno de los futbolistas más importantes de su actual proyecto deportivo. Cabe recordar que en octubre de 2024 el club ya había extendido su vínculo hasta 2029, incluyendo una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, unos

Desde su estreno con el primer equipo en agosto de 2023, bajo la dirección de Xavi Hernández, el jugador nacido en El Campillo (Huelva) ha disputado 113 encuentros oficiales, en los que acumula 29 goles y 19 asistencias, números que reflejan su impacto ofensivo desde la medular.

En la actual temporada, la segunda con Hansi Flick al frente del banquillo, Fermín ya alcanzó los dobles dígitos tanto en goles como en asistencias, con 10 tantos y 10 pases decisivos, consolidándose como una pieza clave en el esquema del técnico alemán.

