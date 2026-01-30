Cooper Flagg rompe récord de puntos para un jugador de 19 años en NBA

Cooper Flagg hizo historia este jueves al convertirse en el jugador de 19 años con más puntos en un juego de la NBA tras anotar 49 puntos en derrota de Dallas ante Charlotte.

Además, Flagg también rompió el récord de más puntos para un novato en la historia de los Dallas Mavericks, que era de Mark Aguirre.

Cliff Robinson estableció el récord anterior de la NBA para un jugador de 19 años con 45 puntos a los 19 años con Nueva Jersey en un partido contra Detroit el 9 de marzo de 1980.

El récord anterior de Flagg de 42 puntos también llegó en una derrota: 140-133 en Utah el 15 de diciembre. Al igual que el de Aguirre, en una derrota por 118-112 ante Golden State el 14 de noviembre de 1981.

Casualmente, Aguirre tuvo un homenaje en la mitad del partido tras tener su camiseta retirada en Dallas. Luego del partido, Flagg le quitó su récord de más puntos para un novato.

“Vieron algo histórico”, dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd. “Vimos algo histórico en el descanso, y pudimos ver a un joven jugar a un nivel altísimo. Tener a Mark en el estadio y romper su récord fue muy especial”.

Cooper Flagg vino de menos a más por su récord en Dallas

Flagg no comenzó su noche de gran forma tras solo meter 1 de 4 tiros en el primer cuarto y Dallas estaba abajo por 15 unidades.

En el segundo cuarto, brilló, anotando 8 de 9, incluyendo 2 de 3 triples y 5 de 5 tiros libres. Sus 23 puntos en ese periodo y 25 al descanso fueron los máximos individuales de Dallas esta temporada.

Luego tuvo un gran tercer cuarto con 7 tiros encestados y un tiro libre para llegar a 40 unidades. En el último cuarto anotó 9 más para quedarse con el récord de 49 unidades.

