Diana Moreno: “Soy ecuatoriana pero voy a ser representante para todas las comunidades”

Las elecciones especiales por el Distrito 36 a la Asamblea, que buscan llenar la curul que dejó el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani se definirán el martes de 3 febrero, y la candidata de origen ecuatoriano, y luchadora comunitaria, Diana Moreno, aspira ser bendecida con el apoyo de los votantes y llegar a la Legislatura.

La líder comunal, quien llegó a la Gran Manzana cuando tenía 11 años, y quien cuenta con el respaldo del mandatario local y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, habló con El Diario y aseguró que si llega a Albany luchará por todas las comunidades, y en especial para proteger a los inmigrantes de ICE y a la clase trabajadora.

Con respeto hacia sus rivales en la contienda, las también inmigrantes Rana Abdelhamid y Mary Jobaida, Moreno asegura que la mejor opción para el Distrito 36 es ella, porque ya es parte del movimiento socialdemócrata de varios líderes neoyorquinos que buscan llevar a los neoyorquinos a vivir con más respeto y dignidad.

¿Por qué decidió lanzarse a buscar esta curul en la Asamblea?

“La verdad es que yo no buscaba tener una posición en la política. Antes yo estaba trabajando para el sindicato de las enfermeras de Nueva York que ahora están en huelga. Trabajé con el sindicato casi 3 años y desde que puedo trabajar me he dedicado a las causas de solidaridad con trabajadores e inmigrantes. Estaba bien con un trabajo estable. Soy madre nueva, di a luz por primera vez en 2024 y entonces no estaba pensando en tomar ese trabajo que requiere muchas horas y viajar a Albany. Pero fui reclutada por líderes comunitarios y políticos de Astoria y miembros del Partido Demócrata Socialista de Nueva York, al que pertenezco yo, al igual que el alcalde Mamdani. Y después de su triunfo vimos que teníamos la oportunidad de una apertura en la Asamblea y quisimos mantener el poder del movimiento que hemos estado creando, especialmente en Astoria, a la que llamamos la República del Pueblo de Astoria, porque está representada desde la municipalidad, con la concejal Tiffany Cabán hasta el Congreso con Alexandria Ocasio por personas demócratas socialistas. Al inicio dije ‘no, gracias’, pero en esos meses y con el inicio del tormento de Trump hacia la comunidad inmigrante, dije sí”.

¿Por qué las acciones de Trump la motivaron a aceptar competir por esa curul?

“Es que estamos viendo cómo esta administración está destruyendo nuestros programas sociales básicos, robando el dinero público para dárselo a sus amigos millonarios. Y también el paralelo de ver a una persona como Zohran que nos da tanta esperanza y quien centra las necesidades de la gente trabajadora e inmigrantes, eso me dio el impulso necesario para decir que sí. Este es un momento político particular y si la comunidad y mis compañeros de lucha están confiando en mí para crecer este movimiento y proteger a nuestras comunidades inmigrante y trabajadora y luchar contra esta administración como la de Trump, voy a luchar por esta silla en Albany”.

Muchas de las medidas federales hacia los inmigrantes son asunto federal. Entonces, ¿qué puede hacer por los inmigrantes desde el nivel estatal en Albany?

“Entiendo muy bien que a nivel federal hay decisiones que a nivel estatal no puedo cambiar. Pero tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer todo lo que podamos con el gobierno estatal para proteger a los neoyorquinos contra eso que viene del gobierno federal. Y mientras nuestra comunidad se está juntando y se está parando para pelear contra los abusos de poder y la violencia y la presencia de ICE en este estado, que sabemos que Trump ha nombrado como próxima víctima después de Minnesota, entonces estoy lista para empujar en particular tres propuestas legislativas. La primer, NY for all, que hace que se prohíba a todas las agencias del orden colaborar con ICE y que se prohíba la transferencia de información de la gente, algo básico y urgente ahora, porque ICE está rompiendo la ley y no podemos hacer que nuestras agencias del orden cumpla la ley y eso buscamos hacerlo desde el día 1. También quiero impulsar el proyecto Melt ICE para desenmascarar a estas personas de ICE. No pueden esconderse más detrás de una máscara. Ellos deben enfrentar repercusiones, incluso criminales, por lo que hacen. Y también quiero que se apruebe la ley de representación legal para todos. Quiero que se aumente el presupuesto para proveer representación legal, porque muchos enfrentan las cortes solos”.

¿Tiene alguna propuesta en materia de vivienda?

“Claro que sí. Otra prioridad legislativa que tengo es asegurarnos de que estemos empujando la vivienda asequible en nuestro distrito en varias maneras, no solo vivienda porque el sistema actual muestra que 84% de la gente del distrito renta y no podemos olvidarnos de ellos. Primero tenemos que asegurarnos que quienes viven acá puedan quedarse acá. Tenemos que educar a la gente sobre los derechos que tienen y que sean expandidos y luchar por legislación que asegure que quienes rentan tengan derechos para pelear con sus malos caseros. También tenemos que promover legislación para proteger a quienes han invertido sus ahorros en Cooperativas de vivienda y pagan mucho en taxes a la propiedad. Hay que reformar ese sistema”.

¿Qué les dice sobre usted a los votantes que no la conocen y que quieren elegir a alguien que se alinee con el antiguo titular de esa silla, el alcalde Mamdani?

“Les digo que soy una organizadora ante todo. Yo conozco al alcalde Zohran desde el 2019, desde que éramos compañeros y vecinos. He sido voluntaria con él desde 2020 en su lucha por la Asamblea y también hice lo mismo en 2025 en la contienda por la Alcaldía. Soy una madre de un pequeño de 16 meses, soy miembro de un movimiento que hicimos crecer juntos para que la gente trabajadora e inmigrante viva con dignidad. Yo he trabajado en Queens educando a la gente sobre sus derechos. Traigo un espíritu de solidaridad y colaboración y he trabajado con sindicatos poderosos. Nací en Ecuador y cuando tenía 11 años llegué aquí con mis papá, que fueron indocumentados y atravesaron por explotación laboral. Conozco de primera mano lo que es empezar desde cero, lo que quiere decir limpiar baños y lavar platos para sobrevivir. Lo que es perder la casa. Mis padres fueron víctimas de la crisis hipotecaria del 2008. Pero también soy alguien que sabe volver a empezar cuando nos caemos, y por eso aprendí a luchar. De ganar sería la primera mujer ecuatoriana en llegar a la Asamblea y la única representación ecuatoriana actual porque no tenemos ya ninguna representación a nivel municipal ni estatal, pero aunque soy ecuatoriana voy a ser representante para todas las comunidades”.

Por la curul que dejó en la Asamblea el alcalde Mamdani compiten tres mujeres inmigrantes. ¿Por qué cree que usted es la indicada y no sus rivales?

“Por mi trayectoria como persona no nacida en este país, como el 38% de nuestro distrito. Yo he luchado y he visto a mis padres luchar muy duro. Yo sé que ellas también tienen origen inmigrante. Yo no quiero quitarles nada a ellas, pero me diferencio de ellas, porque soy parte de un movimiento organizado al que pertenecen nuestro alcalde, nuestra congresista Alexandría Ocasio, nuestras representante municipal y la estatal, y estamos creando un movimiento organizado, con una visión de que lo que significa crear una sociedad que pone las necesidades de la gente trabajadora antes de los deseos de las corporaciones y la gente millonaria. Y quiero decir que no solo busco de mis vecinos su voto sino que también busco que se activen con el movimiento, porque no vamos a poder hacer todo solos. Yo solo sería una voz aislada si no tengo apoyo de mi comunidad. El movimiento que hemos creado nos ha enseñado que la gente unida puede mover montañas, como vimos con el triunfo de Zohran, quien me está respaldando. Y tenemos que continuar moviendo esas montañas y la activación colectiva”.