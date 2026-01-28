Rana Abdelhamid: “Estoy lista y preparada para trabajar desde el primer día en Albany”

El sábado pasado comenzó oficialmente la jornada electoral especial en el Distrito 36, de Astoria y Long Island City, Queens, con la que se busca elegir a quien ocupará la curul que dejó en la Asamblea estatal el actual alcalde, Zohran Mamdani. Y la líder comunitaria Rana Abdelhamid, de 32 años, espera convencer a los votantes y llegar a la Legislatura estatal.

La defensora de la comunidad inmigrante, nacida en Nueva York y de origen egipcio, habló con El Diario sobre sus prioridades en caso de llegar a ser elegida como asambleísta. La experta en artes marciales y organización comunitaria recalcó que su meta es continuar luchando por los derechos de las minorías, los inmigrantes, los trabajadores y grupos vulnerables, al igual que los pequeños negocios.

La candidata, quien es madre de un bebé de seis meses, y quien habla español fluidamente, aseguró que es la mejor opción para el cargo, que también se disputan las madres de origen inmigrante, Diana Moreno y Mary Jobaida.

Señala que es el conocimiento que tiene sobre Astoria, vecindario en el que nació y creció, y donde es reconocida, su mejor carta de presentación para alzarse con la victoria en las urnas, en las elecciones especiales que terminan este martes 3 de febrero.

Y aunque la aspirante política no cuenta con el respaldo del extitular de la curul a la Asamblea, tiene el apoyo de figuras reconocidas como la congresista Nydia Velásquez y líderes de la comunidad que quieren ver a la primer mujer musulmana de Astoria en llegar a Albany, quien además se comunica directamente en español con los votantes hispanos.

Candidata ¿de ser elegida como asambleísta del Distrito 36 cuáles son las prioridades por las que luchará en Albany?

“Primero quiero decir que mi plataforma nace directamente de las necesidades de mis vecinos. Lo primero en lo que voy a trabajar es la justicia y la seguridad para los inmigrantes. Ese es un tema en el que he trabajado mucho. Yo quiero que se limite la colaboración del Estado con ICE y quiero que se apruebe la ley NY for all y la ley Melt Act que brindan protecciones a los inmigrantes. También quiero asegurarme de luchar por la protecciones para trabajadores inmigrantes para que se sientan seguros en nuestra comunidad. Quiero trabajar para conseguir apoyo para los negocios pequeños de nuestro distrito, que siempre enfrentan un aumento en las rentas. Por eso necesitamos una ley para controlar esos aumentos para que esos negocios puedan sobrevivir en nuestra comunidad, no solo porque ayudan a mucha gente sino porque emplean a muchas personas. Mi otra prioridad es luchar por vivienda asequible para nuestros vecinos. Ahora en Astoria y especialmente en Longs Island City estamos viendo un aumento en las rentas y muchas personas ya no pueden vivir aquí. Eso tiene que cambiar”.

Muchos de sus puntos coinciden con la plataforma del alcalde Mamdani. ¿Si usted gana las elecciones será una aliada del Alcalde para promover su agenda o lucharía por algo diferente?

“Yo he trabajado ya con el alcalde desde que él era el asambleísta de este distrito. Cada semana, con mi organización, trabajamos juntos para ayudar a inmigrantes que acababa de llegar en asuntos como el ID de la ciudad o el acceso a MetroCard. También trabajamos juntos para que se aprobara una ley a favor de la comunidad norteafricana en Astoria. Así que tengo un montón de experiencia en trabajar con el alcalde Mamdani, entonces cuando llegue a Albany voy a seguir trabajando con el y voy a luchar por sus prioridades, como una hija de Nueva York que quiere ver mejorar a la ciudad”.

Sin embargo, en estas elecciones usted no es la candidata respaldada por Mamdani ¿cree que eso la pone en desventaja con su rival Diana Moreno?

“No creo. Yo creo que la política no se hace con apoyo político, se hace con la gente. Y la gente aquí en Astoria me conoce, sabe que yo crecí aquí, que estoy con una organización en Steinway por casi 17 años, que estoy criando a mi hijo aquí y que durante casi dos décadas, a través de mi organización, he visto de primera mano los problemas que enfrenta la comunidad. Los vecinos conocen bien el trabajo que he hecho en la comunidad y saben que voy a luchar por ellos en Albany. Eso en realidad es lo más importante en estas elecciones”

Usted habla español fluidamente. ¿Eso le ha servido en esta campaña para conectarse con votantes hispanos?

“Eso es algo muy lindo y muy especial, porque cuando me comunico con mis vecinos hispano hablantes, se sorprenden de que hable español y al mismo tiempo se ponen muy contentos de tener esta conexión directa conmigo. Yo he hablado con vecinos en español y con negocios en nuestra comunidad donde sus dueños son hispanos. Además, no es algo nuevo. Yo soy instructora de defensa personal y he hecho varios cursos y campañas, y creo que es importante hablarles en español, porque vemos que tenemos muchas cosas en común y podemos trabajar juntos como comunidad. Creo que eso es lo más especial de Queens, que somos una comunidad diversa con muchos idiomas”.

Candidata, en estas elecciones especiales hay tres mujeres de origen inmigrante compitiendo por la misma curul ¿Qué opinión le merecen ellas y por qué los electores deberían elegirla usted y no a ellas?

“Creo que es algo muy especial tener la oportunidad de escoger a una mujer de origen inmigrante que haya hecho trabajo en la comunidad. Pero yo soy la que tiene todo el trabajo en este disritro. Toda mi vida he trabajado aquí en Astoria. Me he enfocado aquí, tengo relaciones comunitarias aquí, he trabajado con políticos aquí y no vengo de ninguna organización política, yo vengo de la comunidad. Y esa es mi prioridad, apoyar y trabajar por Astoria. Yo tengo además la experiencia legislativa. He apoyado una ley al nivel del Estado que se aprobó para la comunidad norteafricana y de medio oriente. Yo he hecho festivales para apoyar a los negocios pequeños y he logrado mover recursos por casi $3 millones de dólares para programas de seguridad para nuestro distrito. Así que estoy lista y preparada para trabajar desde el primer día en Albany”.

¿Qué puede decirle sobre usted a quienes no la conocen?

“Les digo que soy una mujer de Astoria. Nací y crecí aquí. Fui a las escuelas públicas de aquí y desde que tenía 16 años he estado trabajando por nuestra comunidad. Empecé enseñando defensa personal porque soy cinturón negro en karate y empecé mi trabajo político así. Yo quiero un mundo donde no sea importante de donde vienes sino que estés seguro caminando en las calles, que tengas un trabajo digno y una vivienda y he trabajado por muchos años, entonces cuando vi que esta posición en la Asamblea es una extensión natural del trabajo que he hecho por mucho tiempo decidí competir”.