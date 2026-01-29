El Senado bloquea el proyecto de financiación y reaviva el riesgo de un cierre del gobierno

El Senado fracasó este jueves en su intento por avanzar un paquete clave de financiación para evitar un cierre parcial del gobierno, una votación marcada por el rechazo de demócratas y varios republicanos en medio de las crecientes críticas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la actuación de sus agencias federales en Minnesota.

La votación frenó el avance del proyecto por 45 votos a favor y 55 en contra, un revés que dejó en evidencia que las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas del Senado siguen lejos de resolverse.

El paquete incluye seis proyectos de gasto, entre ellos la financiación destinada al DHS, punto que se ha convertido en el principal obstáculo. En particular, los demócratas dejaron claro que no respaldarán ningún paquete que incluya recursos para el DHS sin cambios de fondo en la política migratoria.

Según los demócratas, aprobar fondos sin modificaciones equivaldría a avalar una estrategia que consideran desproporcionada y que ha generado una escalada de conflicto en varias ciudades del país.

Ocho senadores republicanos se sumaron al rechazo demócrata, entre ellos el líder de la mayoría, John Thune, quien votó “no” en el último momento.

Desde el ala republicana, aunque la mayoría respalda al presidente, comenzaron a surgir fisuras. Algunos senadores han expresado inquietud por el impacto político y operativo de la crisis en Minnesota, lo que explica el inusual voto en contra de varios miembros del partido.

Qué implica

El bloqueo no implica automáticamente que el gobierno cierre este sábado, pero sí confirma que aún no existe un acuerdo político que permita destrabar la financiación.

Minutos antes de la votación en el Senado, el presidente Donald Trump se había mostrado optimista: aseguró que mantiene conversaciones con los demócratas y confió en que aún sea posible evitar el cierre.

“Ojalá no tengamos un cierre. Estamos trabajando en eso ahora mismo”, dijo Trump ante la prensa. “Creo que nos estamos acercando. Los demócratas, creo, tampoco quieren verlo. Así que trabajaremos de forma muy bipartidista para evitar un cierre. No queremos un cierre”.

De no alcanzarse un acuerdo antes de las 11:59 p.m. del viernes, múltiples agencias federales podrían ver interrumpidas sus operaciones, lo que aumentaría la presión política en un contexto ya marcado por la controversia migratoria y las críticas a la respuesta federal en Minnesota.

