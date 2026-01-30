PRFAA dice que programas esenciales en Puerto Rico no se verán afectados por inminente cierre parcial del gobierno federal

NUEVA YORK – La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, aseguró que el inminente cierre parcial del gobierno de Estados Unidos por la falta de consenso entre republicanos y demócratas sobre el financiamiento a agencias que encabezan los operativos migratorios como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no afectará los programas y beneficios esenciales de los ciudadanos en la isla.

En un comunicado de prensa enviado esta mañana, Boffelli argumentó que el retraso en concretar un acuerdo a través del Congreso no afectará partidas federales clave en el territorio como son las del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

“El gobierno de Puerto Rico ya cuenta con las asignaciones federales para los programas críticos como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), ya que esas medidas presupuestarias fueron aprobadas y convertidas en ley. Lo que enfrentamos a partir del 30 de enero a la medianoche, será un cierre parcial del gobierno federal y del cual no vislumbramos que se extienda más allá que unos pocos días en lo que los cuerpos legislativos aprueban una nueva medida,” especificó la portavoz de la Administración de la gobernadora Jenniffer González en Washington D.C.

Por medio del parte de prensa se indicó que el presidente Donald Trump ya convirtió en ley seis proyectos de asignaciones, y que quedan por aprobarse otros seis. Para tratar de avanzar en el trámite, los legisladores han acordado financiar el DHS por dos semanas. En ese periodo continuarán las negociaciones. Lo anterior permitirá que, una vez los miembros de la Cámara Baja regresen a labores la próxima semana, le den paso a las otras cinco medidas en el paquete presupuestario.

“Aunque el parcial cierre de gobierno será temporero en lo que procesalmente se aprueba la medida, el impacto en las agencias federales afectadas será de menor alcance ya que pueden continuar operando utilizando fondos de reserva disponibles, incluso de años fiscales anteriores, y cada una determina sus prioridades operacionales, así como el personal esencial que continuaría laborando, como es el caso de los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Los beneficios a programas mandatorios como el Medicare, Medicaid, Seguro Social y otros no se verán afectados por lo que nuestra gente puede permanecer tranquila que sus beneficios les seguirán llegando”, expuso la directora de PRFAA.

A pesar del acuerdo presupuestario alcanzando en el Senado que empezó a sonar ayer, decenas de agencias federales verían expirar sus fondos a partir de la madrugada del sábado, ya que el convenio necesita la aprobación de los miembros de la Cámara de Representantes, que no se espera que regresen a Washington hasta el lunes.

El acuerdo entre senadores demócratas, republicanos y la Casa Blanca Blanca implica la exclusión de fondos para el DHS de la ley de gastos y la extensión del financiamiento a los niveles actuales durante dos semanas.

La resistencia del senador republicano Lindsey Graham a aprobar rápidamente el plan retrasó los procesos.

El senador de South Carolina dijo que no levantará su objeción a menos de que se vote por una medida para abordar el asunto de las ciudades santuario y sobre una enmienda relacionada con demandas por búsquedas de registros telefónicos de legisladores.

Otros líderes republicanos como el de North Carolina, Thom Tillis, criticaron la postura de Graham.

“Vamos a paralizar el Gobierno porque algunos republicanos se niegan a aceptar la victoria“, dijo Tillis, según reseñó la cadena CBS.

Tillis añadió que, si Trump respaldó el acuerdo, “si hay un cierre del gobierno, la responsabilidad será nuestra”.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, se expresó esperanzado en que ese cuerpo legislativo pueda votar pronto sobre un paquete de financiación.

“Los senadores están trabajando para alcanzar un acuerdo que permita financiar al Gobierno y están elaborando la legislación que se necesita con urgencia para poner fin a los abusos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”, declaró el demócrata de Nueva York también desde el pleno.

Graham, por su parte, defendió su empeño en que se consideren las medidas que está impulsando.

“No levantaré mi veto a este proyecto de ley hasta que se me garantice una votación sobre mi legislación que tipificaría como delito esta conducta en el futuro. ¿De qué conducta estoy hablando? De funcionarios estatales y locales que desafían abiertamente la ley federal, vigente desde hace décadas, incentivando así la inmigración ilegal, un enorme despilfarro del dinero de los contribuyentes y un colapso del orden público. A estos 12 estados: están perjudicando al resto del país. Necesitan cambiar sus políticas y cumplir con la ley que ha estado vigente durante décadas, y esto debería ser un castigo. Para mí, lo que están haciendo es incitar al caos”, planteó sobre su medida contra las ciudades santuario.

A juicio del senador, el problema de base es que los legisladores quieren “soluciones superficiales”.

“Hay cosas que se están haciendo por parte del ICE con las que muchos estadounidenses se sienten incómodos. Lo entiendo”, expuso Graham. “Si quieren mayor rendición de cuentas, cuenten conmigo. Pero con su retórica, no cuenten conmigo”, agregó.

Sigue leyendo:

El Senado bloquea el proyecto de financiación y reaviva el riesgo de un cierre del gobierno

(Entrevista en video) Transición a SNAP para Puerto Rico: PRFAA insiste ante comités congresionales

Congresita de NJ Nellie Pou a Trump: “despida de inmediato a la secretaria Noem”

¿Cómo Trump piensa quitarle fondos a ciudades santuario como Nueva York a partir del 1 de febrero?





