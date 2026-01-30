México confirma 4 jugadores más al Clásico Mundial de Béisbol

México sigue preparándose de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y este viernes confirmó a cuatro jugadores más para el torneo.

Los cuatro peloteros son Jonathan Aranda, Alek Thomas, Taijuan Walker y Joey Ortiz. Se unen a Randy Arozarena, Jarren Durán, entre otros que forman parte del grupo.

Aranda fue uno de los mexicanos más destacados durante la temporada 2025 en las Grandes Ligas. El primera base bateó para .316, 117 hits, 59 carreras impulsadas, 14 jonrones y un OPS de .883.

Además, el toletero de Tijuana fue seleccionado al Juego de Estrellas luego de una gran primera mitad.

Joey Ortiz, utility de los Cerveceros de Milwaukee, podrá aportar profundidad al equipo mexicano en múltiples posiciones. Ortiz dejó promedio de .235, 7 jonrones, 108 hits y 45 carreras impulsadas.

Taijuan Walker reforzará el cuerpo de pitcheo

Taijuan Walker estará con el equipo de pitcheo, quien puede aportar en el cuerpo de abridores o también de relevo.

Walker tuvo marca de 5-8 con una efectividad de 4.08, 86 ponches y 1 salvamento en 34 apariciones en 2025.

Por su parte, Thomas tuvo un promedio de bateo de .249 con 108 hits, 9 jonrones, 38 carreras impulsadas y 51 carreras anotadas en 143 juegos en 2025.

México está contando con gran parte de los peloteros de Grandes Ligas y estrellas que han brillado en los últimos años.

México competirá en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con sede en el Daikin Park de Houston, enfrentando a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil del 6 al 11 de marzo.

El equipo, dirigido por Benjamín Gil, busca superar el tercer lugar de 2023 con figuras confirmadas como Randy Arozarena, Alejandro Kirk y los hermanos Urías.

Calendario de México (Grupo B – Houston):

6 de marzo: México vs. Reino Unido

8 de marzo: México vs. Brasil

9 de marzo: México vs. Estados Unidos

11 de marzo: México vs. Italia

