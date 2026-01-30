Niño británico de 2 años rompe 2 récords Guinness en billar y sorprende al mundo

La edad suele ser una barrera infranqueable para dominar disciplinas que requieren años de práctica, coordinación y concentración extrema. Sin embargo, Jude Owens, un niño británico de apenas 2 años, acaba de demostrar que el talento puede manifestarse de manera extraordinaria incluso antes de aprender a leer.

En las últimas horas, su nombre se volvió viral en redes sociales luego de que sus padres compartieran un video en el que ejecuta un truco considerado uno de los más complejos del billar, una proeza que le valió 2 títulos del Guinness World Records y lo convirtió en la persona más joven del mundo en conseguirlos.

El pequeño, oriundo de Manchester, alcanzó su primer récord con el denominado snooker double pot, un tiro de gran dificultad técnica que logró cuando tenía apenas dos años y 261 días. El segundo hito llegó solo semanas después, al completar con éxito un pool bank shot, a la edad de dos años y 302 días. Ambos logros fueron oficialmente validados por Guinness World Records, que destacó la precisión y el control que el niño demostró en ejecuciones que suelen desafiar incluso a jugadores experimentados.

Un talento que nació en casa

La historia detrás de este fenómeno infantil está profundamente ligada a la pasión familiar. Jude comenzó a interesarse por el snooker y el billar gracias a la afición de su padre, Luke Owens, quien le regaló una pequeña mesa adaptada a su tamaño. Lo que empezó como un juego pronto se transformó en algo más serio: una vez que dominó la mesa infantil, el niño se adaptó sin mayores dificultades a las mesas de tamaño estándar para adultos. Aunque todavía necesita un banco para alcanzar la altura adecuada, su comprensión del juego y su control del taco han sorprendido a todos los que lo observan.

A pesar de su corta edad, Jude ya ha demostrado un repertorio de técnicas avanzadas poco comunes incluso entre jugadores adultos. Entre ellas se incluyen ejecuciones de puentes flotantes y encestes asistidos con el taco de extensión, movimientos que requieren estabilidad, visión espacial y una coordinación motora excepcional. Estas habilidades han alimentado el asombro de la comunidad del billar y del snooker, y han despertado un debate sobre el potencial que puede desarrollarse cuando el talento se estimula desde edades tempranas.

El impacto de sus récords no se limitó a las redes sociales. Su prometedora trayectoria le valió una invitación especial para asistir al Campeonato de Snooker del Reino Unido de 2025, uno de los eventos más importantes de este deporte. Además, Jude se convirtió en la persona más joven conocida en obtener un patrocinio dentro del mundo del billar, un hecho que refuerza la magnitud de su irrupción y anticipa un futuro lleno de oportunidades.

Fuera de la mesa, Jude sigue siendo un niño con intereses propios de su edad, aunque ya muestra pasiones muy definidas. Es un entusiasta seguidor del Manchester United y siente una profunda admiración por su ídolo, el futbolista portugués Bruno Fernandes.

Luke describió como un “momento increíble” el hecho de ver cómo su hijo ha desplegado una habilidad natural en tan poco tiempo. Según explicó, el objetivo principal de la familia es que Jude continúe disfrutando del juego sin presiones excesivas, priorizando su bienestar y su desarrollo integral por encima de cualquier expectativa externa. No obstante, reconoció que resulta imposible no emocionarse ante la rapidez con la que el niño aprende y perfecciona movimientos complejos.

Desde Guinness World Records también celebraron la hazaña. Craig Glenday, editor de la organización, aseguró que estos récords son una prueba de que la destreza no tiene límites de edad. “Es muy especial ver a alguien tan joven como Jude desplegar habilidad, entusiasmo y determinación”, afirmó. La institución ya lo ha definido como una “celebridad internacional”, un título inusual para alguien que apenas comienza a dar sus primeros pasos en la vida.

Mientras los videos de Jude continúan acumulando millones de reproducciones, su historia se consolida como un ejemplo de talento precoz que trasciende fronteras. En un mundo deportivo cada vez más competitivo, el caso de este niño británico recuerda que la excelencia puede aparecer en los lugares y momentos más inesperados, incluso en las manos diminutas de un niño de 2 años empuñando un taco de billar.

