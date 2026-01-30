Novak Djokovic derrota a Sinner y llega a su final 11 de Australian Open

Novak Djokovic sigue haciendo historia y este viernes consiguió derrotar en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) en una dura semifinal ante Jannik Sinner en el Australian Open.

Djokovic a sus 38 años consigue llegar a su final número 11 en el Grand Slam de Australia y se enfrentará a Carlos Alcaraz en la final de este domingo.

“No tengo palabras ahora mismo. Dios mío, siento que es surrealista, jugar cuatro horas; me ha hecho pensar en Rafa en 2012, cuando estuvimos seis horas. La calidad del tenis era muy alta. Me ha ganado los últimos 5 partidos”, recordó Djokovic, que resistió y logró ante el segundo jugador del mundo.

“Fue un partido increíble”, dijo. “Vi a Carlos después del partido y me pidió perdón por retrasar el mío y le dije que soy un hombre mayor y que me tengo que ir a dormir pronto”, bromeó.

Récords de Djokovic tras victorias en semifinal del Australian Open

El tenista serbio es el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final de un Grand Slam con 38 años o más después de Ken Rosewall, que fue subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años, ofreció un recital de juego y resistencia.

El serbio logró su victoria 402 en un Grand Slam. Apunta ahora hacia su undécimo título del Abierto de Australia y ampliar su récord histórico de más títulos individuales masculinos del Abierto de Australia.

Se apoderó del récord en solitario, por delante de Roy Emerson y Federer, tras derrotar a Rafael Nadal para ganar su séptimo título aquí en 2019, antes de sumar títulos en 2020, 2021 y 2023.

Ante Alcaraz, aspira a convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam.

También busca ser el segundo hombre de la Era Abierta en ganar un título de Grand Slam con 37 años o más, después de Rosewall, quien ganó el título en el Abierto de Australia de 1972 con 37 años y 62 días.

