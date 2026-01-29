Australian Open: Sabalenka arrolla a Svitolina y se mete a cuarta final seguida

Aryna Sabalenka sigue indetenible en el primer Grand Slam de la temporada tras derrotar 6-2 y 6-3 a Elina Svitolina para avanzar a su cuarta final seguida de Australian Open.

La bielorrusa jugará contra la ganadora de la segunda semifinal entre la sexta cabeza de serie Jessica Pegula y la quinta cabeza de serie Elena Rybakina, que ganó Wimbledon en 2022 y fue subcampeona en Australia ante Sabalenka en 2023.

Las cuatro tenistas que llegaron a las semifinales no perdieron ni un set. Sabalenka y Svitolina llegaron a este partido con una racha de 10 partidos, incluyendo los encuentros de preparación al Australian Open.

Como ya es costumbre entre las ucranianas contra jugadoras de Rusia y Bielorrusia, no hubo apretones de manos en la red. Tampoco hubo foto de grupo antes del partido.

Sabalenka es la tercera mujer en la era Abierta en alcanzar cuatro finales individuales consecutivas en el Abierto de Australia, después de Evonne Goolagong y Martina Hingis.

Sabalenka no permitió distracciones para llegar a final de Australian Open

Sabalenka expresó después del encuentro que Svitolina estaba jugando increíble, por lo que sabía que tenía que jugar su mejor tenis.

“Es un logro increíble, pero aún no he terminado”, dijo Sabalenka emocionada en su entrevista televisiva desde la cancha. “He estado viendo su partido; (Svitolina) estaba jugando increíble. Sentí que tenía que intervenir y presionarla al máximo. Me alegra que el nivel estuviera ahí. Creo que jugué un tenis excelente”.

El único quiebre de servicio de Svitolina fue al comienzo del segundo set. Pero Sabalenka reaccionó de inmediato y ganó los siguientes cinco juegos para llevarse la semifinal.

Tras alcanzar su primera semifinal en Australia y ganar un título en un torneo de preparación en Nueva Zelanda, Svitolina regresará al top 10 por primera vez desde que se tomó una pausa por maternidad en 2022.

Sigue leyendo:

Donald Trump elogia a New England Patriots antes del Super Bowl LX

Avenida en Puerto Rico llevará el nombre de Carlos Beltrán tras su elección al Salón de la Fama