Novak Djokovic hace historia al conseguir victoria 400 en Grand Slams

Novak Djokovic sigue haciendo historia con cada partido que gana en los Grand Slams. El serbio obtuvo su victoria 400 con el triunfo 6-3, 6-4, 7-6 ante Botic van de Zandschulp.

Djokovic se convirtió en el primer jugador en tener 400 victorias en grandes torneos y también igualó a Roger Federer con 102 victorias en el Australian Open. El récord del serbio en el Grand Slam de Australia es 102-10.

El ganador de 24 Grand Slams ha ganado el Abierto de Australia 10 veces, más que nadie. A sus 38 años, está en Australia con el objetivo de conseguir su 25.º major, que lo convertiría en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

NOVAK DJOKOVIC IS NOT REAL. 🤯 pic.twitter.com/4P9svnLo4E — US Open Tennis (@usopen) January 24, 2026

Novak Djokovic sin muchos problemas para avanzar de ronda

Djokovic estuvo en control desde el principio contra van de Zandschulp y no tuvo problemas, excepto por unos pocos momentos en el tercer set.

Allí tropezó y cayó en la cancha en el tercer juego, y más tarde cuando enfrentó dos puntos de set en el 12º.

“Logré una caída ‘buena’, si se puede decir así, y pude protegerme”, dijo Djokovic sobre la caída. “Podría haber sido bastante fea”.

Añadió que se siente bien físicamente para esta etapa del torneo, pero que no se está excediendo tras las semifinales en los cuatro Grand Slams del año pasado.

“Debo decir que ha sido un gran comienzo de torneo”, dijo. “El año pasado aprendí una lección. Me emocioné demasiado pronto en algunos Grand Slams… me lesioné en tres de cuatro”.

El serbio también bromeó sobre competir contra Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los grandes favoritos a llevarse el torneo.

Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los cuatro majors y, aunque Djokovic reconoce que “están jugando a un nivel diferente ahora mismo”, añadió: “Sigo intentando darles a estos jóvenes un empujón para que recuperen su dinero”.

