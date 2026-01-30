Nueva York no se apagó ante llamado nacional contra ICE, pero si se encendieron algunas protestas

Los motores económicos y comerciales en la Gran Manzana se mantuvieron encendidos este viernes durante el primer día de la convocatoria a un apagón nacional bajo el lema “ni trabajo, ni escuela, ni compras”. Aunque sí se realizaron protestas y algunos cierres simbólicos, en una ciudad que todavía está lidiando con montañas de nieve y tratando de que servicios esenciales como la recolección de basura vuelva a la normalidad.

“Ya con este frío y con lo que dejó la tormenta invernal el fin de semana, ya de por sí estamos en paro. La gente sale poco y a comprar lo necesario. Pero de verdad por más que estemos de acuerdo con protestar por los abusos de Trump, no podemos causarle más incomodidades a la gente cerrando negocios”, opinó Joseph Granados, un bodeguero de Harlem.

En esa misma cuadra de la Avenida Amsterdam de Manhattan el comerciante dominicano José Tejada decía, que sí bien no respalda ningún paro, sí se uniría a cualquier acción en donde se “grite” contra el rechazo a la persecución a los migrantes.

“A nosotros se nos dijo que iban a sacar a los inmigrantes criminales, pero no que iban a perseguir a esa pobre gente que lo único que hace es trabajar. ¿Quién está paleando la nieve? ¿Quienes son los que mantienen a esta ciudad en pie?. Aquí ahora tenemos a un Hitler persiguiendo a nuestra raza”, aseveró emocionado el isleño.

José asegura que se siente totalmente contrariado con las acciones de violencia y los asesinatos que ha protagonizado la Administración Trump con sus operativos de deportación en varias ciudades.

“Aquí en Nueva York no lo queremos. Le pasaremos factura no con paros, que finalmente afectan a negocios que están tratando de sobrevivir, sino en las elecciones. El (Trump) no va más”, calculó el dominicano.

Las actividades en las escuelas públicas se realizaron con total normalidad, al igual que en las universidades de la Ciudad de Nueva York, solo trascendió que algunos profesores suspendieron sus clases para dar tiempo a que sus estudiantes reflexionaran y dialogaran sobre el futuro del país.

Gestos de apoyo

Por su parte, el alcalde Zohnram Mamdani a través de un comentario en las redes sociales mostró su apoyo a estas movilizaciones: “el coraje de los manifestantes está inspirando al mundo”.

Algunas instituciones culturales como el Museo del Barrio en el Alto Manhattan anunciaron en redes sociales que cerrarían sus puertas este viernes como gesto de solidaridad con las protestas nacionales.

“Es una interrupción de nuestra rutina, que subraya la urgencia de este momento y muestra nuestra solidaridad con aquellos cuyas voces a menudo son marginadas. Nos unimos al llamado a la justicia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, la seguridad y el cuidado para todas las personas. Actuamos en solidaridad con quienes exigen dignidad y protección para nuestras comunidades”, expresaron portavoces de esa institución cultural en un comunicado.

“Pedimos justicia”

En horas de la tarde una concentración en el Bajo Manhattan convocada por una coalición de organizaciones de defensa de los derechos civiles, se unió a la protesta nacional exigiendo la abolición inmediata de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta manifestación realizada en Foley Square se sumó a un movimiento más amplio que aboga por la protección de las comunidades inmigrantes y la desmilitarización de las ciudades estadounidenses.

“Incidentes recientes, como los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis y la detención del niño de cinco años Liam Conejo Ramos en Minnesota, han intensificado en Nueva York las demandas de justicia y rendición de cuentas al presidente Trump”, indicaron los manifestantes.

Asimismo, para este sábado 31 de enero la organización People Freedom a las 9:30 de la mañana, llama a la comunidad a participar en una asamblea popular en su sede en Manhattan (320 W en la calle 37th), para iniciar la construcción de una fuerza colectiva con activistas y organizadores para inicio de una campaña denominada ICE fuera de Nueva York.

“El gobierno federal está desatando el terror en ciudades de todo el país y nuestra mejor defensa es estar movilizados. En esta jornada vamos a concertar las acciones a seguir”, subrayaron líderes de People Freedom en redes sociales.

De igual forma se tiene programada la “Manifestación por la Humanidad” este sábado en la mañana en las escalinatas del Public Theater de NY, en respuesta a la situación con ICE y en solidaridad con la comunidad de Minnesota, en donde artistas, líderes electos y comunitarios, leerán textos fundamentales de la fundación de la nación, así como escritos y canciones que expresan aspiraciones democráticas.