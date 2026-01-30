Madre de niño ecuatoriano de 5 años detenido por ICE en Minnesota: “Estoy aquí para decir la verdadera versión de los hechos”

NUEVA YORK – Erika Ramos, la madre del niño de 5 años que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron junto a su padre cerca de su casa en Minnesota, dijo que sintió miedo de que los oficiales también se la llevaran.

En entrevista esta semana en Noticias Telemundo AHORA 360, la mujer relató que los agentes intervinieron con el menor y su padre en Minneapolis justo después de que este llegara a la vivienda tras recoger al menor en la escuela.



“Estoy aquí para decir la verdadera versión de los hechos. A las 2:20 p.m. mi esposo Adrián regresaba de recoger a nuestro hijo de la escuela. Al estacionar el vehículo, frente a la casa, agentes de ICE se acercaron y detuvieron a mi esposo. Lo detuvieron y le colocaron esposas”, declaró la mujer, quien pidió no mostrar su rostro.

La hispana recordó que el menor lloraba mientras detenían a su progenitor Adrian Conejo Arias.

“Liam seguía adentro del carro, llorando, mientras detenían a su padre. Yo presencié la escena desde la ventana, sin poder hacer nada, tenía miedo de que también me detuvieran. Adrián me pedía una y otra vez que no saliera. Tenía miedo de que también me detuvieran”, narró la madre sin poder aguantar el llanto.

Fue entonces que los efectivos llevaron a Liam hasta la puerta de la casa.

Personal de la escuela en la que estudiaba el pequeño afirmaron que la intención de las autoridades era usarlo como “cebo”, argumento que Ramos secundó.

“Los agentes notaron mi presencia. Sacaron a Liam de nuestro carro. Lo llevaron hasta la puerta de mi casa para que yo abriera. Tocaron la puerta y mi hijo Liam me decía: ‘Mami, ábreme la puerta’. Estaba aterrorizada. Mi esposo me gritaba ‘no abras la puerta’, y no lo hice por miedo que a mí también me arrestaran y dejara solo a mi otro hijo. Al no abrir la puerta, se llevaron a Liam al carro de ICE”, detalló la madre.

“Todo parecía un intento deliberado de provocarme, como si quisieran que saliera desesperada por mi hijo para detenerme también. En otras palabras, le usaron a mi niño como carnada. Aún así, mi esposo insistía con desesperación que no saliera, especialmente porque tenemos otro hijo y yo estoy embarazada”, añadió Ramos.

La entrevistada argumentó que la única intención de su esposo era responsablemente protegerlos a ambos.

“En las noticias se han dicho muchas cosas que no son verdad, incluso declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos (J.D. Vance), quien dijo que mi esposo es un criminal que huyó dejando a nuestro hijo desprotegido. Esa versión es completamente falsa; yo estuve ahí, ninguno de los dos tiene antecedentes criminales. Adrián es un padre trabajador y siempre comprometido con mantener a su familia unida. En ningún momento se resistió al arresto. Lo único que a él le importaba era nuestra seguridad”, agregó Ramos.

Ramos especificó que entró con su esposo legalmente a EE.UU. en 2024 a través de una cita en la aplicación “CBP One”.

El abogado de la familia Marc Prokosch dijo previamente que la familia había aplicado para asilo.

Aseguró que siguieron todos los protocolos, se presentaron a las audiencias judiciales y no representaban ningún riesgo de fuga y tampoco para la seguridad nacional, por lo que nunca deberían haber sido detenidos.

Al momento, padre e hijo permanecen detenidos en un centro en Dilley, Texas.

La mujer, quien se encuentra embarazada, dijo que enfrenta estrés extremo. “El 22 de enero tuve que ir de emergencia al hospital debido a un sangrado fuerte”, reveló.

Este martes, un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe que el menor y su padre sean deportados.

Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, visitó el centro de detención en el que se encuentra Liam junto a su padre esta semana y divulgó una imagen de ambos en la que se ve al niño acostado en las piernas de su padre. Según Castro, Conejo Arias le manifestó que su hijo no es el mismo desde la detención y que está preocupado por él.

“Su papá dijo que ha estado durmiendo mucho porque está deprimido y triste“, indicó Castro en un video publicado en sus redes sociales en el que pidió la liberación de ambos.

La versión de la familia hispana ha sido disputada por la Administración Trump y por personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La subsecretaria de Asuntos Públicos de la agencia, Tricia McLaughlin, expuso que la operación de ICE iba a dirigida al arresto de Conejo Arias, ya que se encuentra en el país ilegalmente. La portavoz del DHS alegó que al percatarse de la presencia de los oficiales, el ecuatoriano huyó a pie sin el niño. “Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes de ICE se quedó con él mientras los demás agentes detenían a Conejo Arias”, añadió McLaughlin

Por su parte, personal de Escuelas Públicas de Columbia Heights en donde estudiaba Liam sostuvieron que los agentes pudieron entregar de manera segura al menor a un adulto, pero no lo hicieron, y más bien lo usaron como cebo.

Mary Granland, presidenta de la junta escolar de Columbia Heights Public School, relató que varias personas emplazaron a los efectivos migratorios para que no se llevaran al pequeño.

“Yo iba de camino a buscar a mis niños en la escuela y escuché la conmoción y vi a toda la gente, y mientras me salía del carro y llegaba a la esquina, escuché, ‘¿qué están haciendo?’, ‘¡no se lleven al niño!’, ‘hay gente aquí que se lo puede llevar’. Había otro adulto, que vivía en la casa, que estaba allí diciendo, ‘yo me llevaré al niño’, ‘yo me llevaré al niño’. Alguien más gritó, que vio que yo estaba allí, y dijo, ‘la escuela está aquí. Ellos pueden llevarse al niño. Ustedes no tienen que llevárselo’. Y hubo amplia oportunidad para poder manejar eso y entregar al menor a un adulto de manera segura. La mamá estaba allí. Ella vio por la ventana, y el papá estaba gritando, ‘por favor, no abran la puerta, no abran la puerta’, por la otra foto que ustedes han visto en la que se ve al pequeño tocando a la puerta con un agente de ICE cernido sobre él”, contó Granland

Por su parte, Zena Stenvik, superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, argumentó que han habido otras instancias en las que agentes han irrumpido en viviendas para llevarse, no solo a menores, sino a otras personas.

“Algo que sabemos que es cierto porque, de nuevo, nos han llevado a cuatro estudiantes y al menos una de nuestras estudiantes de 17 años que fue tomada cuando ella abrió la puerta, los agentes la empujaron para entrar y terminaron deteniendo a la menor y a los que estaban en el apartamento”, precisó Stenvik.

Las imágenes de la detención del menor se viralizaron en redes y desataron cuestionamiento de diversos sectores sobre el proceder de las autoridades migratorias federales.

