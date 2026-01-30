Paty Navidad da consejo a Lupita Jones antes de que entre a La Casa de los Famosos

La actriz mexicana Paty Navidad, quien brilló en La Casa de los Famosos 3, habló de la sexta temporada del reality show, que se estrenará el 17 de febrero por la pantalla de Telemundo.

En una entrevista, la artista comentó: “Me encanta, creo que está muy atractiva esa propuesta y pues vamos con todo con Lupita”.

Afirmó que le sorprendió que la actriz mexicana aceptara este reto pero le encanta que lo haya hecho.

Además, le dio un consejo a la Miss Universo 1991: “Lo único que le puedo decir a Lupita es que lo disfrute, que es una experiencia diferente, única y que pase lo que pase, hay que disfrutarlo, no sufrirlo”.

El anuncio de La Jefa con el que confirmó que Lupita Jones estará en el reality show ha emocionado a la audiencia del programa, pues sienten que será una de las habitantes que dará más contenido en esta edición.

De parte de la mexicana, ya ha dado algunas declaraciones al programa En Casa con Telemundo en el que hablaba de qué mostraría a la audiencia.

“A mí no me gusta pelear, por mucho que me han puesto esta imagen de que soy así como muy agresiva, créanme que no. Yo no soy peleonera, pero no dejo que me pasen por encima”, afirmó en el show de entretenimiento.

Además de esto, señaló: “Yo quiero que conozcan a la Lupita humana, la mujer real, que vive el día a día, que enfrenta retos y situaciones difíciles, que de pronto se muere de risa por una tontería, que le interesa el orden para que la casa no esté revuelta y hecha un cochinero”.

Lupita Jones destacó que no estará siempre con brillos y lentejuelas, pues quiere que vean una faceta más sencilla de la imagen que considera le han creado en las redes sociales y medios de comunicación.

