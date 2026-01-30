Revisión básica del vehículo antes de viajes cortos

Muchas personas asocian la revisión del vehículo solo con viajes largos por carretera, pero incluso los trayectos cortos pueden presentar riesgos si el auto no está en buenas condiciones. Fallas mecánicas, neumáticos en mal estado o niveles bajos de fluidos pueden provocar contratiempos evitables. Realizar una revisión básica antes de viajes cortos ayuda a prevenir accidentes, retrasos y gastos innecesarios. En esta nota encontrarás algunas recomendaciones sobre lo que debes considerar en esta revisión.

Estado general de los neumáticos

Antes de salir, es importante revisar la presión y el estado de los neumáticos. Llantas con baja presión o desgaste irregular afectan la estabilidad del vehículo y aumentan el consumo de combustible. También conviene verificar que no haya cortes, protuberancias o clavos incrustados.

No olvides revisar la llanta de repuesto, especialmente si el viaje corto incluye carretera o zonas poco transitadas, las mismas pueden tener lugares o tramos que pueden exigir mucho más de tu vehículo.

Niveles de aceite y otros fluidos

El aceite del motor es esencial para el buen funcionamiento del vehículo, incluso en trayectos breves. Un nivel bajo puede generar fricción excesiva y daños al motor. Además del aceite, es recomendable revisar el nivel de los siguientes fluidos necesarios para el buen funcionamiento del auto:

Refrigerante.

Líquido de frenos.

Líquido de dirección hidráulica.

Líquido limpiaparabrisas.

Estos fluidos garantizan seguridad y rendimiento adecuados del motor y otros sistema del vehículo.

Funcionamiento de luces y señales

Las luces delanteras, traseras, direccionales y de freno deben funcionar correctamente, sin importar la duración del viaje. Un foco fundido reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes, especialmente al anochecer o en condiciones climáticas adversas. Una revisión rápida puede evitar multas y situaciones peligrosas.

Frenos y respuesta del pedal

Antes de iniciar el trayecto, presta atención al comportamiento del pedal del freno. Si se siente esponjoso, demasiado duro o hace ruidos inusuales, es mejor no ignorarlo. Incluso en viajes cortos, los frenos son un elemento crítico de seguridad. Escuchar ruidos metálicos o vibraciones al frenar es una señal de alerta.

Batería y sistema eléctrico

Una batería débil puede fallar sin previo aviso, incluso después de recorridos cortos. Si el auto tarda en encender o las luces se ven más tenues de lo normal, podría ser momento de revisar la batería y los bornes. Las temperaturas extremas aceleran el desgaste de la batería.

¿Por qué no debes saltarte esta revisión?

Ignorar una revisión básica por tratarse de un viaje corto puede salir más caro de lo esperado. Un pequeño descuido puede provocar una avería, un accidente de tránsito o quedar varado en el camino. Dedicar unos minutos a verificar el estado del vehículo mejora la seguridad, prolonga la vida útil del auto y brinda mayor tranquilidad.

La revisión básica del vehículo antes de viajes cortos es una práctica simple que marca la diferencia entre un trayecto sin problemas y una situación evitable.

