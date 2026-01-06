Ford reporta cifras récord en 2025 con su venta más alta en EE.UU. desde 2019

Ford Motor Company anunció un hito significativo en sus ventas, con la colocación de 2.2 millones de vehículos en el mercado de EE.UU. en 2025, su mejor desempeño anual desde 2019, impulsado por un sólido aumento en la venta de pickups y una notable adaptación hacia el segmento de los vehículos híbridos. En 2019, Ford vendió 2.42 millones de vehículos a nivel nacional.

En su reporte presentado este martes, la armadora con sede en Detroit reportó un incremento en sus ventas del 6% el año pasado, que incluye un aumento del 2.7% en sus ventas del último trimestre del año, superando las 545,200 unidades. Con estas cifras, Ford terminó el año como el tercer mayor fabricante de autos en el país, detrás de Toyota Motor y el líder de ventas nacionales General Motors.

Estas cifras estuvieron alineadas con las expectativas de los analistas, como Cox Automotive, que estimó un aumento en las ventas de toda la industria cercanas al 2%, equivalentes a un 16.3 millones de unidades en 2025.

“Estamos muy satisfechos con el resultado final del año”, declaró Andrew Frick, presidente de la división de vehículos no pertenecientes a flotas de Ford. “A lo largo del año, observamos un rendimiento realmente bueno. … Superamos a la industria durante 10 meses consecutivos”.

Mientras tanto Ford continúa luchando con problemas de producción para sus camionetas Serie F debido a dos incendios ocurridos en una planta de Nueva York del proveedor clave de aluminio Novelis.

Frick dijo que Ford “parece estar en camino” de compensar la pérdida de producción de decenas de miles de sus lucrativas camionetas este año, incluyendo implementar otro turno a una de sus plantas en Michigan.

Las ventas de Ford, con resultados mixtos por tipo de fuente de poder

Las ventas de la Serie F, incluida la popular F-150, aumentaron 8.3% en 2025, incluso con una caída del 3.1% durante el cuarto trimestre.

La armadora también ha lidiado con la venta de autos totalmente eléctricos, lo mismo que otros fabricantes de automóviles. Ford disminuyó sus ventas 14.1% el año pasado, incluyendo una caída de casi 52% durante el cuarto trimestre. En cambio, estima un aumento de casi 22% en las ventas de vehículos híbridos que contribuirá a compensar dichas pérdidas.

Finalmente, las ventas de vehículos con motores de combustión continúan siendo las más importantes de la armadora, representaron alrededor del 86% del volumen de la compañía en 2025.

Las implicaciones en la economía estadounidense

A nivel económico, este hito es particularmente relevante ya que refleja un cambio drástico en las prioridades del consumidor estadounidense y en la estrategia industrial de Detroit frente a las nuevas políticas federales.

Cuáles fueron los pilares que explican este éxito:

Dominio de las Pickups (F-Series): Por 49 años consecutivos, la Serie F fue la camioneta más vendida en EE. UU. con 828,832 unidades (+8.3%). Este dato confirma que estos vehículos han sido fundamentales para la infraestructura nacional.

Por 49 años consecutivos, la Serie F fue la camioneta más vendida en EE. UU. con 828,832 unidades (+8.3%). Este dato confirma que estos vehículos han sido fundamentales para la infraestructura nacional. El ‘Boom’ de los Híbridos: Ante la caída en las ventas de los autos 100% eléctricos, Ford transitó al mercado de los híbridos, logrando un récord histórico de 228,072 unidades (+21.7%). De hecho, la F-150 Hybrid es pickup híbrida más vendida en el país.

Ante la caída en las ventas de los autos 100% eléctricos, Ford transitó al mercado de los híbridos, logrando un récord histórico de 228,072 unidades (+21.7%). De hecho, la F-150 Hybrid es pickup híbrida más vendida en el país. Éxito de la Maverick: Por su parte, la pickup compacta Maverick logró ventas récord de 155,051 unidades (+18.2%), consolidándose como la opción preferida para quienes buscan eficiencia y menor costo de entrada.

Por su parte, la pickup compacta Maverick logró ventas récord de 155,051 unidades (+18.2%), consolidándose como la opción preferida para quienes buscan eficiencia y menor costo de entrada. Crecimiento de Ford Pro: Las ventas de la van Transit rompieron récord con 161,797 unidades. Además, las suscripciones de software de inteligencia para flotas (Ford Pro Intelligence) crecieron un 30%, alcanzando los 840,000 suscriptores activos, una métrica vital para la logística de seguridad y defensa.

Sigue leyendo:

– Vehículos usados en Amazon: la nueva alianza de Ford que está revolucionando la venta de autos

– Ford deja de producir uno de sus modelos más icónicos tras más de 20 años

– Ford reporta 5,000 vacantes con sueldos de seis cifras; preocupa escasez de mano de obra calificada