Rosa Seguí: “Victoria Ciudadana (MVC) se mantiene firme en su agenda urgente” para Puerto Rico

NUEVA YORK – Rosa Seguí, excandidata al Senado de Puerto Rico bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), confirmó que la colectividad logró la reinscripción electoral tras haber presentado la cantidad de endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Lo logramos. En septiembre u octubre, ya estábamos celebrando; ya somos un partido inscrito completamente, así que es fue un éxito”, declaró Seguí en entrevista con El Diario.

Tras el junte con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la llamada “Alianza de País” durante las elecciones generales del 2024 con el fin de ganar terreno electoral contra el bipartidismo en la isla, MVC perdió su franquicia.

El MVC perdió su certificación como partido al obtener menos del 5% de votos íntegros en la papeleta estatal.

Bajo la Alianza, el MVC impulsó la candidatura del secretario general del PIP, Juan Dalmau, a la gobernación. En el caso de la comisaría residente, ambas colectividades promovieron a la exsenadora Ana Irma Rivera Lassén como candidata. Esta corrió bajo la insignia del MVC.

El 29 de septiembre, Victoria Ciudadana informó en un comunicado, que había presentado 20,313 endosos equivalentes al 90% de los requeridos por la CEE para completar su certificación oficial como partido político.

Para cumplir con el 100% de los endosos establecidos por la Comisión, la colectividad tenía que someter 22,443.

A la par, el MVC continúa con su trabajo de reorganización enfocado en lo que llaman la “agenda urgente”, cuyos pilares son: “el rescate de las instituciones públicas; la reconstrucción social, económica, ambiental y fiscal; y la descolonización”.

Parte de los esfuerzos se centran en promover que más boricuas se sumen a las distintas redes de la colectividad. Una de estas es la de la diáspora.

“Ahora mismo, estamos trabajando en no solo organizarnos y en crecer, sino en resistir. Estamos en los medios, con nuestras portavocías, tratando de cambiar la narrativa. Estamos en los espacios de análisis político. Continuamos en emisoras radiales…Así que estamos uniéndonos a todas las luchas en Puerto Rico. En Puerto Rico, existen muchos grupos amplios que se han formado a raíz de las políticas discriminatorias de Trump. Está le Federación LGBTQ+ de la cual yo soy parte del Concejo Asesor y Victoria Ciudadana es parte; el Frente Amplio contra las Políticas Migratorias. Victoria Ciudadana también se unió a la lucha convocada por Aborto Libre, y continuamos activos en contra de la militarización, en las luchas en la calle en contra de la destrucción ambiental. Eso es, básicamente, lo que nos caracteriza”, resaltó Seguí sobre el alcance de la movilización.

La portavoz del MVC apostó por una nueva “Alianza” de cara a las elecciones del 2028, la que catalogó de “fórmula exitosa”.

“Durante las pasadas elecciones, logramos tener candidatos para todos los distritos senatoriales porque lo hicimos en conjunto con el Partido Independentista, así que era básicamente uno y uno. Ahora mismo yo no me atrevo a adelantarme, porque mi apuesta es que volvamos a lograr esa alianza. Si yo digo ahora que quiero todas las posiciones, pues parecería que no estoy abierta a la Alianza. Pero, si estoy muy abierta de que continuemos con esta fórmula tan exitosa, y también reconociendo que, dentro de Victoria Ciudadana, por supuesto que tenemos candidaturas hábiles y dispuestas. Así que todo está por verse, pero no deberíamos dejar candidaturas vacías”, anticipó a preguntas de este rotativo.

“A pesar de que perdieron la franquicia, ustedes entienden que valió la pena”, replicó El Diario.

“Sin lugar a dudas. El nivel de emoción, de esperanza, de participación y de indignación que se dio con todo el proceso eleccionario…fue un proceso muy difícil. No podemos ignorar que se creó un ‘Super PAC’ patronal (Democracia es prosperidad) que se dirigió a atacar la Alianza. O sea, no hizo campaña positiva, todo era en contra de la Alianza con epítetos de la Guerra Fría. Fue muy difícil competir con un Super PAC patronal que tenía millones”, respondió.

Información de la Oficina el Contralor Electoral que reseñó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) arrojó que “Democracia es Prosperidad” reportó gastos de $2.3 millones, entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, principalmente en servicios de la agencia DEP Publicidad que beneficiaron a candidatos de partidos de mayoría (el oficialista Nuevo Progresista y el Popular Democrático), así como de Proyecto Dignidad.

La entidad apoyó a 33 candidatos a la Legislatura que promueven la economía de “libre mercado”, y al menos 23 de los 33 apoyados por el súper PAC consiguieron un escaño en las elecciones generales, según el análisis de los los resultados del escrutinio general en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones al 18 de diciembre que hizo la CPI.

La portavoz del MVC argumentó que dicho comité de acción política se dedicó a atacar a líderes de la Alianza, incluyéndola a ella.

“A mí, personalmente, fue a la primera figura que atacó. Me hizo un círculo rojo alrededor de mi cara y me tachó, y el llamado al acoso era ‘vélala’, ese fue el primer llamado. Puerto Rico lo rechazó y tuvieron que tumbarlo”, afirmó la portavoz de MVC.

La entrevistada le restó peso a la salida este mes del MVC de Olvin Valentín, quien ahora militará en las filas del PPD (Partido Popular Democrático).

“Quien no quiera defender la agenda urgente, que es la misma desde que se creó Victoria Ciudadana, pues, por supuesto, que puede irse. Yo creo que eso es importante porque querer cambiar los postulados, el corazón del Movimiento es continuar con lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Puerto Rico no está bien y no hay forma de que nadie diga que Puerto Rico va por buen camino, porque eso lo dijo la propia gobernadora. En su campaña, la gobernadora dijo que Puerto Rico iba por mal camino, y ella es una continuidad de ese mal camino”, consideró Seguí.

La vocera de MVC además vinculó el salto de Valentín a su supuesta poca disposición para atender el tema del estatus de Puerto Rico.

“En Victoria Ciudadana, creemos en la descolonización de Puerto Rico; que Puerto Rico es una colonia, y que para hacerlo, promovamos una Asamblea Constitucional de Estatus que sea un vehículo vinculante con el Congreso y demás. Si, ahora, Olvin Valentín entiende que Puerto Rico no es una colonia y que no hay que descolonizar, pues entonces es un cambio que Victoria Ciudadana no puede dar. El MVC va a continuar firmemente buscando la descolonización de Puerto Rico, así que eso me parece que es algo fundamental y nos hace cuestionar qué era lo que se creía desde un principio. Las personas que se sentían que eran parte del Partido Popular Democrático y vinieron a Victoria Ciudadana pensando que podíamos movernos a asimilarnos más a las posiciones del bipartidismo que tanto criticamos, pues puedan entonces entender que no”, planteó la abogada laboral.

“Victoria Ciudadana se mantiene firme en su agenda urgente. No es cuestión de que tengamos problemas con Orvill, ni que haya habido pelea ni una lucha. Yo creo que es una cuestión de principios. Si él cambió en los principios que defiende, pues, por supuesto, que puede ir a buscar otros partidos que defiendan lo que él cree”, puntualizó Seguí.

Valentín anunció que se afiliaba al PPD, el pasado 19 de enero, en una conferencia junto al presidente de la colectividad y comisionado residente, Pablo José Hernández.

Los candidatos de la Alianza alcanzaron varios logros en la jornada electoral del 5 de noviembre de 2024. Por ejemplo, Dalmau, quedó en segundo lugar en la candidatura por la gobernación con 30.77%. La gobernadora Jenniffer González obtuvo 41.26% de los votos.

Dalmau superó al candidato del PPD, Jesús Manuel Ortiz, quien quedó en una tercera posición con un 21.47% del favor electoral.

En la Legislatura, Nelie Lebrón, Adriana Gutiérrez y Adrián Gonzále Costa entraron como representantes a la delegación del PIP a raíz de la activación de la cláusula constitucional de minorías. Los tres se unieron a Dennis Márquez Lebrón, quien asumió inicialmente el puesto en el 2017.

En el Senado, la única independentista es María de Lourdes Santiago, quien ocupa la posición desde el 2001 y también revalidó en las pasadas elecciones.

Cabe señalar que, en el verano del 2024, el Tribunal Supremo en Puerto Rico descalificó de la papeleta a cuatros candidatos del MVC que aspiraban a puestos en la Cámara de Representantes y el Senado, lo que complicó la posibilidad de mayor representación en la Legislatura.

La decisión se dio tras una demanda de varios aspirantes del PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP), que alegaron que los candidatos del MVC y Proyecto Dignidad, no cumplieron con el recogido de endosos que exige el Código Electoral.

Sigue leyendo:

Defensoras del aborto en Puerto Rico explican cómo el proyecto del Senado 923 criminalizaría a mujeres y médicos

Elecciones 2024 en Puerto Rico: cinco partidos, una Alianza y dos papeletas adicionales; lo que debes saber

Entrevista: Juan Dalmau del PIP asegura que “Alianza” con Victoria Ciudadana (MVC) en Puerto Rico viene a “limpiar la casa”

Tribunal Supremo de Puerto Rico descalifica a 4 candidatos de partido emergente Victoria Ciudadana (MVC)

Puerto Rico: Nydia M. Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez endosan la Alianza entre el PIP y MVC



