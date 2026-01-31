2 adolescentes murieron en aparatoso choque en Nueva York: conductor arrestado días después

Frank Labidi, joven de 23 años, fue arrestado en relación con un accidente que cobró la vida de dos adolescentes que iban en su auto como pasajeras en Long Island (NY).

Labidi, residente de Farmingville, conducía un BMW blanco modelo 2026 en Hicksville alrededor de las 11:30 p.m. del 23 de enero cuando perdió el control de su vehículo, invadió el carril contrario, chocó contra un árbol y luego un edificio, informó el Departamento de Policía del condado Nassau en un comunicado de prensa.

Lindsey Parke y Alexa Duryea sufrieron traumatismos graves y fueron declaradas muertas en el lugar del accidente, indicó Daily News. Los medios locales se refieren a las dos jóvenes como mejores amigas. Ambas tenían 19 años y no está claro su vínculo con el conductor acusado.

Labidi fue trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento, informó la policía. El viernes 30 de enero, una semana después del fatal accidente, fue arrestado y acusado de dos cargos de homicidio involuntario y agresión.

Parke, bombera voluntaria y técnica de emergencias médicas del Departamento de Bomberos de Levittown, fue descrita en una página de GoFundMe como la “persona más desinteresada y cariñosa que cualquiera haya conocido”. En otra publicación de GoFundMe, Dorothy Neftleber Jackson dijo que su prima Duryea “será recordada para siempre por su familia, sus hermanos, amigos y todos los que tuvieron la suerte de conocerla”.

No está claro el motivo del choque. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del Departamento de Transporte (DOT).