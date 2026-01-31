Alemania desiste de hacer boicot a Mundial 2026 como gesto ante Donald Trump

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció este viernes que no boicoteará el Mundial 2026, a pesar de los llamamientos internos para utilizar el torneo como un gesto político frente al presidente estadounidense Donald Trump.

La decisión fue comunicada tras una reunión del comité ejecutivo de la DFB, que evaluó la posibilidad de rechazar la participación en la cita mundialista. Sin embargo, los dirigentes optaron por descartar esa alternativa y mantener el enfoque en la competición y la unidad que promueve el deporte.

Calls for a boycott of the World Cup grow https://t.co/5sEewxNpGW — TIME (@TIME) January 27, 2026

“Creemos en el poder unificador del deporte”, afirma la DFB

En un comunicado oficial, la DFB destacó que su objetivo es “fortalecer la fuerza positiva del fútbol global, no impedirla”, subrayando la importancia del torneo como un evento capaz de unir a aficionados y naciones alrededor del mundo.

La idea de un boicot surgió la semana pasada por parte de Oke Göttlich, vicepresidente de la DFB y presidente del club St. Pauli, quien señaló que las recientes acciones y declaraciones de Trump podrían justificar un gesto simbólico como la retirada de Alemania del Mundial.

Además de Göttlich, algunos políticos alemanes incluso plantearon la posibilidad de no participar si Estados Unidos avanzaba con proyectos polémicos como su interés sobre Groenlandia y otras tensiones diplomáticas.

Alemania reafirma su compromiso con el torneo

Pese al debate, la DFB confirmó que no hay intención de abandonar el Mundial y que continúa con los preparativos del equipo y la colaboración con autoridades políticas, de seguridad, del deporte y otros sectores involucrados. (dfb.de)

“El fútbol tiene un poder unificador que trasciende fronteras”, subrayó la federación, y agregó que esperan que fans de todo el mundo celebren un festival pacífico del fútbol tanto en los estadios como en las fan zones, recordando el ambiente vivido en la Eurocopa 2024 organizada en Alemania.

Con esta postura, Alemania asegura su presencia en el Mundial, donde se enfrentará en la fase de grupos a Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador.

