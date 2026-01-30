Inter Miami ficha al delantero mexicano Germán Berterame con Jugador Designado

Inter Miami CF anunció que fichó al delantero internacional mexicano Germán Berterame procedente de CF Monterrey de la Liga MX. Berterame ocupará un puesto de Jugador Designado y tendrá un contrato hasta la temporada 2028-29 de Major League Soccer con opción de una extensión hasta la temporada 2029-30.

El delantero de 27 años llega a Inter Miami tras un prolífico paso por Monterrey, habiendo jugado previamente para Atlético de San Luis de Liga MX, CA Patronato en Primera Nacional de Argentina y CA San Lorenzo de Almagro de la Primera División argentina. En total, ha sumado 105 goles a nivel de clubes.

Nacido en Argentina y naturalizado mexicano, Berterame comenzó su carrera en el sistema juvenil de San Lorenzo, donde realizó su debut profesional con tan solo 17 años en un partido de Copa Libertadores en 2016.

Ese mismo año, Berterame fue traspasado al Atlético de San Luis de la Liga MX, donde rápidamente se estableció como uno de los delanteros más peligrosos de la liga. En cuatro temporadas con el club, marcó 31 goles y repartió seis asistencias en 93 partidos.

Sus actuaciones sobresalientes lo llevaron a fichar por el gigante mexicano CF Monterrey en 2022. Tras cuatros años con Los Rayados, Berterame continuó demostrando su consistencia y habilidad goleadora, anotando 68 goles y 15 asistencias en 153 apariciones entre todas las competiciones.

En el ámbito internacional, Berterame representó a su país natal, Argentina, en la Copa Mundial sub-17 de la FIFA 2015 en Chile. En 2024, el delantero completó su proceso de naturalización y se volvió elegible para representar a la selección nacional de México.

