Tim Weah se queja del precio de las entradas del Mundial 2026: “Será demasiado caro”

El Mundial 2026 se ha caracterizado por ser el más caro en la historia de las Copas del Mundo, pues con precios que alcanzan hasta los $9,000 dólares para ver la gran final del certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta situación ha llevado a que grupos de aficionados alcen la voz y critiquen a la FIFA y a la organización del Mundial por los altos precios que se han fijado para la Copa del Mundo de este verano.

Tal es el caso del jugador estadounidense, Tim Weah, que respaldó completamente a los aficionados, asegurando que es excesivo el precio que se ha establecido para algunos partidos.

El futbolista del Olympique de Marsella, reconoció que el Mundial del 2026 es demasiado caro y aprovechó para mandar un contundente mensaje a los organizadores, dejando ver que todos los aficionados tienen derecho a poder disfrutar de la Copa del Mundo.

“El Mundial del 2026 es demasiado caro. El fútbol debería seguir siendo disfrutaba para todos. Es el deporte más popular. Este Mundial será bueno, pero será más un espectáculo”, explicó Weah al diario francés Le Dauphiné.

“Estoy un poco decepcionado por el precio de las entradas. Muchos aficionados de verdad se perderán los partidos”, añadió el seleccionado de Estados Unidos.

Respuesta del DT Mauricio Pochettino

El técnico argentino, Mauricio Pochettino habló este jueves ante los medios y en conferencia de prensa marcó una importante línea al ser cuestionado por las declaraciones de Tim Weah sobre los excesivos precios del Mundial, asegurando que “Los jugadores deben hablar en la cancha, con juego. No es su función evaluar el precio de un boleto. Mi deber es preparar al equipo de la mejor manera posible. No somos políticos, somos deportistas”, expuso el técnico argentino del USMNT.

Por su parte, el ex futbolista estadounidense Hérculez Gomez, afirmó que Mauricio Pochettino se equivocó al dar las declaraciones ya citadas, pues Tim Weah es una de las voces de experiencia del USMNT y plasmó la idea de miles de aficionados que se han quejado de los altos precios de este Mundial sin ser escuchados.

Mauricio Pochettino has come down hard on Timothy Weah and those who are voicing their concerns about the World Cup's high ticket prices. It's not your job, shut up and dribble, accept these ticket prices. Trust FIFA, is what the #USMNT manager is telling people to do. pic.twitter.com/exAAv386tz — herculez gomez (@herculezg) January 30, 2026

“Timothy Weah expresó lo que muchos estadounidenses o incluso muchos ciudadanos globales han estado expresando, que esta Copa del Mundo se ha vuelto corporativa para el aficionado promedio y lo que era el juego de la gente, ahora es el ‘juego de los ricos’, las entradas para el Mundial cuestan cientos de dólares y aquí está uno de los pocos jugadores que ha disputado un mundial en su equipo que ha expresado su opinión y sales y le dices que no le corresponde hablar de ello”, añadió.

Seguir leyendo:

Grupo D del Mundial 2026: Estados Unidos a luchar contra Australia, Paraguay y un equipo europeo

Selección de Estados Unidos anuncia amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

De la NBA a la MLS: Diego Luna fantasea con LeBron James como delantero del USMNT