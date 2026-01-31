Ciudad de Nueva York pedirá más de $600 millones de dólares para contratar a 6,000 maestros adicionales

El canciller escolar de la ciudad de Nueva York, Kamar Samuels, designado por el alcalde Zohran Mamdani, solicitó el jueves a los legisladores estatales $602 millones de dólares adicionales para contratar a 6,000 nuevos maestros en las escuelas públicas de la ciudad.

Esta cifra se suma a los 14,000 millones de dólares incluidos en la propuesta de presupuesto ejecutivo de este año por la gobernadora, destinados a financiar la educación en la Gran Manzana, informó The New York Post.

Además, el Departamento de Educación ya había destinado $450 millones de dólares para contratar 3,700 maestros nuevos.

“El tamaño de la clase no es simplemente un requisito. Se trata de garantizar que cada niño reciba el apoyo que merece de su maestro”, señaló Samuels.

Añadió que se necesitará contratar 6,000 profesores más de lo habitual, lo que costará como mínimo $602 millones de dólares adicionales al año. Aunque elevada, esta suma es aún menor que los $1,500 millones de dólares solicitados por la excanciller Melissa Aviles-Ramos el año pasado, indicó el Post.

El presupuesto propuesto también busca mantener los límites establecidos en 2022: 20 estudiantes para los grados K-3, 23 para cuarto a octavo grado y 25 para las escuelas secundarias, según la ley estatal.

La administración anterior, bajo el exalcalde Eric Adams, se opuso a estos límites al considerarlos mandatos sin financiamiento y había señalado que no contaban con los recursos para contratar suficientes maestros.

Además, la propuesta ha generado preguntas sobre los programas para niños superdotados y talentosos, reseñó el medio neoyorquino. El senador Jim Tedisco cuestionó a Samuels sobre declaraciones previas que sugerían posibles cambios en estos programas.

Samuels, sin embargo, aclaró que no se eliminarán ni reducirán los programas, mientras que su primera vicerrectora interina Isabel DiMola indicó que se podría considerar retrasar el inicio de estos programas a grados superiores, sin modificaciones para el próximo año escolar.

Un elemento destacado en la negociación presupuestaria es que Samuels no necesita pedir una extensión del control de la alcaldía sobre las escuelas, algo que tradicionalmente se usa como moneda de cambio con los legisladores y el gobernador. Según The New York Post, la gobernadora Hochul incluyó en su propuesta una extensión de cuatro años de las facultades de la alcaldía.

