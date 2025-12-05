¿Qué pasará con Melissa Avilés, la canciller hispana de escuelas públicas de Nueva York?

A menos de un mes de que Zohran Mamdani asuma la Alcaldía de Nueva York, continúa la incertidumbre sobre si la actual canciller de las escuelas públicas, la hispana Melissa Avilés Ramos, permanecerá al frente del sistema educativo más grande del país.

La funcionaria reconoció que no ha recibido señales claras del alcalde electo sobre si será ratificada o reemplazada en enero, en medio de un posible cambio significativo en la gestión escolar.

“En este momento, no sé qué va a pasar después del 1 de enero”, dijo en entrevista con CBS News Nueva York.

Avilés señaló que Mamdani llegó a mencionar públicamente que consideraría mantener comisionados o jefes de agencia “si han hecho un buen trabajo”, pero desde entonces no ha recibido información adicional.

La incertidumbre ocurre mientras Mamdani mantiene su promesa de desvincular el sistema escolar del control directo del alcalde, una estructura que ha prevalecido durante los gobiernos de Michael Bloomberg, Bill de Blasio y Eric Adams, todos los cuales eligieron a sus propios rectores.

Melissa Avilés defiende su gestión y afirma estar lista para continuar

La canciller aseguró que confía en la continuidad del trabajo realizado durante su mandato y que estaría dispuesta a seguir bajo la administración entrante.

“Pienso en todo el trabajo que hemos realizado y cómo podemos llevarlo adelante en cualquier administración”, afirmó.

Aunque evitó confrontar las propuestas de Mamdani, Avilés sí destacó lo que considera las ventajas del modelo actual. Mencionó que el control del alcalde permitió responder con rapidez a la crisis migratoria de 2022 y ejecutar nuevos planes de estudios en matemáticas y lectura durante la gestión de Adams.

“Espero que eso continúe”, dijo.

Retos: matrícula, migración y clima escolar

El sistema escolar enfrenta este año una caída del 2% en la matrícula, la mayor desde la pandemia, especialmente en zonas cercanas a albergues para migrantes.

Avilés explicó que las tensiones migratorias federales han generado miedo y decisiones de autodeportación entre familias, indicó CBS News. Pese a ello, subrayó que Nueva York sigue siendo un estado que “valora a sus familias inmigrantes”.

También defendió la decisión de no pausar la reducción del tamaño de las aulas, un mandato estatal aprobado en 2022, aunque reconoció que la ley “no es perfecta” y requiere ajustes. Dijo asimismo estar dispuesta a trabajar con legisladores y sindicatos si continúa en el cargo y agregó que, si no, el próximo canciller deberá atender ese desafío.

Sobre el reciente riesgo de huelga de conductores de autobuses escolares, señaló que el acuerdo de tres años alcanzado con las compañías permitirá a la próxima administración revisar rutas, tiempos de traslado y mecanismos de rendición de cuentas.

Además, respondió a los señalamientos de CBS News que acusan al Departamento de Educación de incumplir órdenes judiciales relacionadas con estudiantes con necesidades especiales. Aseguró que su equipo está comprometido con revisar políticas, corregir fallas y trabajar junto a familias y defensores.

“Es importante que afrontemos lo imperfecto y pidamos ayuda. Hemos abierto nuestras puertas y hemos dicho: tenemos trabajo que hacer y no podemos hacerlo solos”, dijo.

